﻿ Сванидзе: «Государство – все, человек ничто. А государство – это кто?». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сванидзе: «Государство – все, человек ничто. А государство – это кто?»

10.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Российский обозреватель и историк – о том, как «со времен Советского Союза кто не с нами, тот против нас».

Сванидзе: «Государство – все, человек ничто. А государство – это кто?»

– Это никогда не умирало. Это умерло в 90-е годы, которые сейчас принято клясть, точнее, – рассуждает Николай Сванидзе на Эхе Москвы. – А так, это было до середины 80-х и потом до конца 90-х этого не было, а потом это было всегда.

Когда мы говорим о наших каких-то духовных скрепах, то какая духовная скрепа нами унаследована от Советской власти? Примат государства. Государство превыше всего. Ни социализм, ни коммунизм, это все нафиг никому было не нужно уже после 20-х годов. А вот государство – это да.

Государство – все, человек ничто. А государство – это кто? Это руководство государственное. Это высший класс бюрократии во главе с первым лицом. Вот это есть государство.

Все кто против – это враги. Все кто за – это не то что друзья, это подчиненные.

И с ними можно более-менее милостиво в зависимости от жестокости государства. Иногда и с ними тоже жестоко. А уж с врагами-то тем более. Если уж своих бьем, так что чужих жалеть?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский обозреватель и историк – о том, как «со времен Советского Союза кто не с нами, тот против нас».
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестский облсуд оставил без изменения приговор фигурантам третьего «дела о хороводе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by