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Силовики провели обыски у редакторов «Сильных Новостей»
Источник материала: АФН
Силовики пришли с обысками к руководству гомельского интернет-издания «Сильные Новости», сообщает редакция издания.
Как успела сообщить редактор Ирина Вольская, у сотрудников была санкция на обыск, забрали всю технику.
Также сотрудники правоохранительных органов пришли по месту прописки к руководителю рекламного отдела Евгении Крещук, но она не проживает в той квартире.
Обыск проходит по месту прописки главного редактора Анны Якштас. Искали технику, но так как там живет бабушка, то никакую технику там не нашли.
Обыски также проходят у журналистов Натальи Сусловой, Юрия Глушакова и Екатерины Телиман. У них забирают всю технику.
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Силовики пришли с обысками к руководству гомельского интернет-издания «Сильные Новости», сообщает редакция издания.
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