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Около «Линии Сталина» произошла авария с мотоциклистом и микроавтобусом. Погибли два человека

10.07.2021 06:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 9 июля серьезная авария с участием мотоциклиста и микроавтобуса произошла на загородной трассе недалеко от историко-культурного комплекса «Линия Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около «Линии Сталина» произошла авария с мотоциклистом и микроавтобусом. Погибли два человека

В результате столкновения погибли два человека. Попытки спасти водителя микроавтобуса не увенчались успехом. Мужчина оказался заблокирован в салоне собственной машины, которая загорелась. Очевидцы пытались сбить пламя и открыть двери. Сейчас на месте трагического случая работают следователи. Дорога в обе стороны перекрыта.

 
 
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Новости Беларуси. Вечером 9 июля серьезная авария с участием мотоциклиста и микроавтобуса произошла на загородной трассе недалеко от историко-культурного...
 
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