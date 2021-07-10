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Сохранились землянка штаба, пекарня. Как выглядит настоящий партизанский лагерь времён ВОВ?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 июля – общий и священный для всех белорусов день. День, ставший символом свободы и независимости нашей страны, рассказали в программе «
Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:
Операции, подрывы, решения всевозможных желаний противника обосноваться на этой территории – все проходило в лесах, потому что ничто так не спасало человека, как лес вокруг. Чем дальше это было, тем более вероятно, что ты останешься в живых. То партизанское формирование, которое базировалось здесь, совершало набеги не только на ближайшие два-три километра, но и на километров десять. Это Мядельская зона, частично Сморгонская – все близлежащие населенные пункты тоже находились в действии этого партизанского формирования.
Вадим Смоляк:
Надежда Авдей:
В Вилейке прошел десятый по счету детский пленэр имени Силивановича, который проходил в течение 17 дней. В это время дети изображали на своих картинах разные тематики, но одна из основных была посвящена 80-летию начала войны. Дети изображали различные знаки – это памятные места, которые оставили след в истории местного значения, республиканского, такие популярные места, как Хатынь, Курган Славы, которые не дают нам забыть военные годы.
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Новости Беларуси. 3 июля – общий и священный для всех белорусов день. День, ставший символом свободы и независимости нашей страны, рассказали в программе...
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