ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сохранились землянка штаба, пекарня. Как выглядит настоящий партизанский лагерь времён ВОВ?

10.07.2021 06:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 июля – общий и священный для всех белорусов день. День, ставший символом свободы и независимости нашей страны, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Несмотря на то, что это общий праздник, многие районы, города и деревни в этот день вспомнят о своем: о своих героях и о своих невосполнимых потерях. Мы приехали в Вилейку, чтобы познакомиться с военной историей этого района и узнать, как здесь хранят память о той страшной войне.

Сохранились землянка штаба, пекарня. Как выглядит настоящий партизанский лагерь времён ВОВ?

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:
Мы находимся на месте базирования местного Куренецкого подпольного обкома, а также партизанской бригады «За Советскую Беларусь», бригады имени Доватора. Наверное, ничто так не рассказывает о том периоде, как оказаться в месте, где все это проходило, где были эти люди. В самом начале мемориального комплекса стоит символическая стела огня и мемориальная доска, где прописано, что здесь базировались подпольные организации, партизанская бригада имени Доватора «За Советскую Белоруссию», и чуть дальше находятся сохранившиеся партизанские землянки.

Сохранились землянка штаба, пекарня. Как выглядит настоящий партизанский лагерь времён ВОВ?

Операции, подрывы, решения всевозможных желаний противника обосноваться на этой территории – все проходило в лесах, потому что ничто так не спасало человека, как лес вокруг. Чем дальше это было, тем более вероятно, что ты останешься в живых. То партизанское формирование, которое базировалось здесь, совершало набеги не только на ближайшие два-три километра, но и на километров десять. Это Мядельская зона, частично Сморгонская – все близлежащие населенные пункты тоже находились в действии этого партизанского формирования.

Сохранились землянка штаба, пекарня. Как выглядит настоящий партизанский лагерь времён ВОВ?

Вадим Смоляк:
Что из себя представляет лагерь?

Надежда Авдей:
Лагерь состоит примерно из десяти землянок, которые представляют разделы партизанской жизни. Это не весь лагерь, он был немного больше, уходил чуть вдаль. Самое главное – здесь сохранилась землянка штаба партизанской бригады, хозяйственные землянки, пекарня. И землянка, которая принадлежала спецотряду «Пламя», и все землянки, которые относились к жизни этого лагеря.

Сохранились землянка штаба, пекарня. Как выглядит настоящий партизанский лагерь времён ВОВ?

В Вилейке прошел десятый по счету детский пленэр имени Силивановича, который проходил в течение 17 дней. В это время дети изображали на своих картинах разные тематики, но одна из основных была посвящена 80-летию начала войны. Дети изображали различные знаки – это памятные места, которые оставили след в истории местного значения, республиканского, такие популярные места, как Хатынь, Курган Славы, которые не дают нам забыть военные годы.

Сожжено 76 населенных пунктов. Показываем уникальный мемориал в Вилейке, посвященный уничтоженным деревня – читайте далее.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 июля – общий и священный для всех белорусов день. День, ставший символом свободы и независимости нашей страны, рассказали в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сожжены 76 населённых пунктов. Показываем уникальный мемориал в Вилейке, посвящённый уничтоженным деревням
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by