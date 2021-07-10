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13 уголовных дел «за зарплаты в конвертах» возбуждено в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Первое в Беларуси уголовное дело по статье, которую в народе нарекли «за зарплаты в конвертах». Отличилась бобруйская рекламная фирма. Да так, что побить планку нечистым на руку руководителям будет нелегко – начальство подчиненным в тех самых конвертах передало больше 1 миллиона рублей. Поймали за руку и управленцев помельче.
Самое первое и самое крупное уголовное дело в Беларуси по «серым» зарплатам. 1,1 миллиона рублей. Зарплату в конвертах своим работникам, а их более 100, платила бобруйская рекламная фирма почти пять лет. Дельцы обходили закон. А казна недополучала внушительную сумму в виде налогов.
История получила огласку после проверки Департаментом финансовых расследований. Фирма известная на весь Бобруйск. Сотрудники тогда оказались на улице, а руководитель уехал из страны на следующий же день после проверки. Работники рассказали, как получали деньги мимо кассы: «Говорили, что часть зарплаты будет идти на карточку, получалось рублей 180. Остальное получал от того, сколько нарисую макетов».
Пока в офисе рисовали макеты, бухгалтерия рисовала цифры, не соответствующие действительности. Естественно, сие художество – заказ владельца компании. И, само собой, его слабо волновала судьба подопечных – знали, на что шли. Одни соглашались еще на собеседовании, другие постфактум – хотели заработать. Как, собственно, и в одном из фермерских хозяйств Минского района. Там сумма, выплаченная работникам обходными путями, поменьше, но тем не менее.
И задачка со звездочкой: официально в хозяйстве работали 23 человека, еще 8 – трудились без оформления. За десять месяцев руководитель выплатил чуть больше 15,5 тысячи рублей по «серой» схеме. Вопрос: много ли сэкономил начальник на выплатах государству? И еще один вопрос от финансовой милиции: разве стоили эти несколько тысяч проблем с законом?
Работники, которым платили в конвертах, – продавцы одного из столичных рынков. Сейчас с ними заключили договор подряда. Начальник хозяйства всё осознал, деньги в бюджет вернул. Случаи не единичные – возбуждено 13 уголовных дел. Госконтроль продолжает проводить мониторинги и еще раз напоминает: новая уголовная статья вступила в силу в июне. Пресекать подобные нарушения будут по всей строгости закона. Уже есть предложение не допускать таких деятелей к госзакупкам.
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Первое в Беларуси уголовное дело по статье, которую в народе нарекли «за зарплаты в конвертах». Отличилась бобруйская рекламная фирма. Да так, что побить планку...
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