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13 уголовных дел «за зарплаты в конвертах» возбуждено в Беларуси

10.07.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

13 уголовных дел «за зарплаты в конвертах» возбуждено в Беларуси

Первое в Беларуси уголовное дело по статье, которую в народе нарекли «за зарплаты в конвертах». Отличилась бобруйская рекламная фирма. Да так, что побить планку нечистым на руку руководителям будет нелегко – начальство подчиненным в тех самых конвертах передало больше 1 миллиона рублей. Поймали за руку и управленцев помельче.  


Самое первое и самое крупное уголовное дело в Беларуси по «серым» зарплатам. 1,1 миллиона рублей. Зарплату в конвертах своим работникам, а их более 100, платила бобруйская рекламная фирма почти пять лет. Дельцы обходили закон. А казна недополучала внушительную сумму в виде налогов. 

Андрей Ковалёнок, начальник Бобруйского межрайонного отдела УДФР КГК Беларуси по Могилёвской области: «При этом обязательные страховые взносы, подлежащие уплате в Фонд социальной защиты населения на сумму 375 тысяч рублей, уплачены не были. В связи с этим государству был причинён ущерб в особо крупном размере. По итогу проведённой проверки УСК по Могилёвской области возбуждено в отношении должностных лиц, виновных в совершении данного преступления, уголовное дело по ст. 243.3 ч. 2, которая предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет».

История получила огласку после проверки Департаментом финансовых расследований. Фирма известная на весь Бобруйск. Сотрудники тогда оказались на улице, а руководитель уехал из страны на следующий же день после проверки. Работники рассказали, как получали деньги мимо кассы: «Говорили, что часть зарплаты будет идти на карточку, получалось рублей 180. Остальное получал от того, сколько нарисую макетов».

Пока в офисе рисовали макеты, бухгалтерия рисовала цифры, не соответствующие действительности. Естественно, сие художество – заказ владельца компании. И, само собой, его слабо волновала судьба подопечных – знали, на что шли. Одни соглашались еще на собеседовании, другие постфактум – хотели заработать. Как, собственно, и в одном из фермерских хозяйств Минского района. Там сумма, выплаченная работникам обходными путями, поменьше, но тем не менее.  

Виталий Прибытко, официальный представитель управления ДФР КГК Беларуси«Всего за период с мая 2020-го по март 2021 года им было выплачено более 15 тысяч рублей. Из данных сумм "серой" зарплаты не были исчислены, удержаны и перечислены суммы подоходного налога, обязательных взносов в ФСЗН, а также страховых взносов по обязательному страхованию от нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

И задачка со звездочкой: официально в хозяйстве работали 23 человека, еще 8 – трудились без оформления. За десять месяцев руководитель выплатил чуть больше 15,5 тысячи рублей по «серой» схеме. Вопрос: много ли сэкономил начальник на выплатах государству? И еще один вопрос от финансовой милиции: разве стоили эти несколько тысяч проблем с законом? 

Андрей Прокопук, заместитель директора ДФР КГК Беларуси: «Главой государства неоднократно поднимались вопросы и давались поручения по пресечению выплаты зарплат в конвертах. На сегодня это одна из серьезных проблем, которая затрагивает интересы многих граждан. По состоянию на начало нынешнего года, из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН у более чем 50 тысяч граждан не формировался страховой стаж, за периоды фактически отработанного ими времени».

Работники, которым платили в конвертах, – продавцы одного из столичных рынков. Сейчас с ними заключили договор подряда. Начальник хозяйства всё осознал, деньги в бюджет вернул. Случаи не единичные – возбуждено 13 уголовных дел. Госконтроль продолжает проводить мониторинги и еще раз напоминает: новая уголовная статья вступила в силу  в июне. Пресекать подобные нарушения будут по всей строгости закона. Уже есть предложение не допускать таких деятелей к госзакупкам. 

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Первое в Беларуси уголовное дело по статье, которую в народе нарекли «за зарплаты в конвертах». Отличилась бобруйская рекламная фирма. Да так, что побить планку...
 
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