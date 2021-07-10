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Финал проекта «Властелин села» проходит в Шкловском районе

10.07.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Финал проекта «Властелин села» проходит в Шкловском районе

Шумно и весело в эти дни в Шкловском районе – уже завтра «Александрия собирает друзей». А сегодня здесь выбирали лучшую белорусскую агросемью. Пятница – первый день республиканского этапа конкурса «Властелин села».  


Десяток состязаний и 6 семей. Чтобы попасть на финал, семье Филинович из Несвижского района пришлось «перепоручить» дела домашние родным и соседям. Подсобное хозяйство большое – коровы, пони, фазаны. Почти 2 гектара земли. Умеют хорошо работать и хорошо отдыхать.  

В Александрии на малой и большой сценах – последние репетиции. Организаторы подготовили большую программу: это и купальский мюзикл, и концерт-караоке. В выставке-ярмарке примут участие делегации из России и Украины. 

Впервые в финальном гала-концерте – Президентский оркестр. Выступят звёзды белорусской и российской эстрады. Помимо музыкальной части – выставка техники и торговые ряды на полтора километра. 

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Шумно и весело в эти дни в Шкловском районе – уже завтра «Александрия собирает друзей». А сегодня здесь выбирали лучшую белорусскую агросемью. Пятница – первый...
 
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