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Сезон черники открывает границу украинцам, или Как белорусский лес соседей кормит

10.07.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сезон черники открывает границу украинцам, или Как белорусский лес соседей кормит

Перейти границу с первыми лучами солнца – почти гарантия того, что вернёшься не с пустыми руками. С шести утра – очереди. Украинские граждане спешат на паспортный контроль в пункте упрощённого пропуска, чтобы попасть в Беларусь.

 

Их цель – ближайший лес на белорусской стороне, где растёт черника. Сейчас – разгар сезона. Охотники за ягодой идут в лес и в одиночку, и целыми семьями, вооружившись вёдрами, так называемыми гребёнками и терпением. При этом глубже 5-7 километров гостям заходить нельзя – таковы приграничные правила. Их установили ещё в 2011-м, когда было подписано двустороннее соглашение о сезонном открытии границ. С тех пор его продлевают ежегодно.  

Упрощённый погранпереход «Селище» находится на пересечении двух белорусских областей – Гомельской и Брестской, а по ту сторону леса – украинские сёла. Линия границы обозначена пограничными знаками. В день её пересекают около двухсот человек.

Таким образом, только с начала июля – 1200 посещений, из них 90 – несовершеннолетними. И такие вереницы сборщиков здесь можно увидеть каждое лето. В Украине ягодных мест почти не осталось, а на брестской части Ольманских болот урожая хватит и белорусам, и соседям. Причём для украинцев это не просто хобби, иногда – основной источник дохода. 

В среднем за день получается собрать от 20 до 40 килограммов черники на человека. Цены сильно упали. За килограмм скупщики на украинской стороне дают примерно полтора доллара. Если с продажи ягод смог отложить немного денег на зиму, когда работы там не будет совсем, это уже считается очень хорошим результатом.

А ведь ещё совсем недавно в ближайших сёлах с украинской стороны едва не случился настоящий ягодный бунт. Люди узнали, что Беларусь закрывает границу, и приготовились, что их перестанут пускать. Но в Минске уточнили: простых украинцев, которых белорусский лес кормит, ограничения не коснутся. Для них Беларусь по-прежнему открыта.

Сегодня на этом участке границы работают три пункта упрощённого пропуска. Собирать чернику в Беларуси украинские граждане могут до 10 августа. А уже с первых чисел сентября их ждёт урожай клюквы. Схема пропуска – та же. Помешать планам сборщиков может разве что сильная жара, когда леса вынужденно закрывают абсолютно для всех.

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Теги: Минск
 
 
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Перейти границу с первыми лучами солнца – почти гарантия того, что вернёшься не с пустыми руками. С шести утра – очереди. Украинские граждане спешат на паспортный...
 
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