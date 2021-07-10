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Четыре человека погибли после столкновения мотоцикла с бусом
Источник материала: ОНТ
9 июля около 20:50 на 29-м километре дороги Минск – Молодечно – Нарочь мотоцикл столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом
По предварительным сведениям, мотоциклист ехал в сторону Молодечно и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с бусом. Автомобиль в результате аварии загорелся. Погибли водители, а также пассажиры мотоцикла и микроавтобуса.
На месте ДТП работают медики, сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа.
Фото: скриншот видео МВД
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9 июля около 20:50 на 29-м километре дороги Минск – Молодечно – Нарочь мотоцикл столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом...
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