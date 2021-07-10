От визиток до селфи: эволюцию размеров фото с конца XIX века представили на выставке в Доме-музее I съезда РСДРП

Источник материала: ОНТ

Всеформатная выставка открылась в первом минском доме-музее. Кураторы предлагают проследить эволюцию размеров фотографий с конца XIX века. Это сейчас привычный стандарт 9х13. Раньше спрос был на снимок поменьше. Негативы сохраняли. Вдруг захотят увеличить.





Помните суперхит 90-х о фотографии 9х12? Сам формат кадра намного старше. Фотоаппарат Zeiss Ikon 1920-х – в экспозиции. Самые ранние визит-портреты – больше века. Отпечатки 5,5х9 – из ателье Минска, Слуцка, Бобруйска.

Екатерина Довгополюк, куратор выставки «Формат памяти»: «Было так прынята – абменьвацца са сваякамі, з блізка знаёмымі, сябрамі. Ужо ў 1870-х візіт-карткі выцясняюцца кабінет-партрэтамі. Цэлая такая падзея. Нельга было ўзяць і проста сфатаграфавацца. Гэта каштавала шмат грошаў. Таму на гэта надаваўся цэлы дзень».

10х14 сантиметров – словно под лупой. Пришлось нанимать художников для удаления дефектов на портрете. Смена формата – после 1920-х. 9х14 – почтовые карточки, без жёсткой основы. Всё это ретро из собрания Национального исторического.

Идею делать селфи в музеях приписывают британскому блогеру Мар Диксон. Это было в нулевых. Суровые хранители смотрят на шалости посетителей уже снисходительно. Ведь это привлекает внимание. Специальный реквизит, с которым можно сфотографироваться.

На выставке предлагают повторить позы героев минувших лет. Формат кадра выбираете сами. Воссоздан интерьер фотосалона начала ХХ века с расписным фоном. Стул аутентичный. Тот же, что и на «кабинетке». Портрету 115 лет.

Андрей Леневич, научный сотрудник Дома-музея I съезда РСДРП: «Фотаздымак, які дайшоў да сённяшніх дзён, гэта ілюстрацыя ў кнізе, якая была прысвечана I з’езду РСДРП і выдадзена яшчэ ў 20-я гады. Калі глядзець на эвалюцыю фарматаў выяў доміка, то можна адзначыць, што гэта паштоўкі, якія выходзілі ў 1930-я і па ваенныя гады. Самы вялікі – гэта на ўзроўні сучаснага банера».

На фоне первого в Минске дома-музея фотографировались Кастро, Тито, Цеденбал. От «визиток» до селфи – формат ещё не раз поменяется: 5,5х9, 9х13 или 12. Далеко не наивная подпись «На память» – это навсегда.

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