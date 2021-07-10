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Память погибших сотрудников ГАИ почтили в Беларуси
10.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси почтили память погибших сотрудников ГАИ. В эти дни Госавтоинспекция отмечает юбилей 85 лет со дня основания, передает «МИР 24».
За эти годы в Беларуси при исполнении погибло 33 сотрудника. В Минске в Храме Всех святых прошла панихида.
«Каждый год каждый сотрудник, члены семей, члены семей погибших сотрудников, собираются в храме. Не важно, где это будет, в каком месте нашей страны. Люди приходят и отдают дань уважения тем, кто погиб при исполнении служебного долга», – заявил начальник УГАИ МВД Республики Беларусь Дмитрий Корзюк.
Традиционно ко Дню образования ГАИ венки возложили к памятнику погибшим сотрудникам внутренних войск. Сама же Госавтоинспекция переходит на современные технологии, благодаря которым снижается число ДТП. Сейчас тестируют новую систему видеонаблюдения.
В честь 85-й годовщины образования Госавтоинспекции в Минске завтра пройдет праздник «День открытых дорог». Возле Дворца спорта будут работать интерактивные площадки.
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Традиционно ко Дню образования ГАИ венки возложили к памятнику погибшим сотрудникам внутренних войск.
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