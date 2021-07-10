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Память погибших сотрудников ГАИ почтили в Беларуси

10.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси почтили память погибших сотрудников ГАИ. В эти дни Госавтоинспекция отмечает юбилей 85 лет со дня основания, передает «МИР 24».

За эти годы в Беларуси при исполнении погибло 33 сотрудника. В Минске в Храме Всех святых прошла панихида.

«Каждый год каждый сотрудник, члены семей, члены семей погибших сотрудников, собираются в храме. Не важно, где это будет, в каком месте нашей страны. Люди приходят и отдают дань уважения тем, кто погиб при исполнении служебного долга», – заявил начальник УГАИ МВД Республики Беларусь Дмитрий Корзюк.

Традиционно ко Дню образования ГАИ венки возложили к памятнику погибшим сотрудникам внутренних войск. Сама же Госавтоинспекция переходит на современные технологии, благодаря которым снижается число ДТП. Сейчас тестируют новую систему видеонаблюдения.

«Будем надеяться, что она пройдет положительно свои тестовые моменты. И в ближайшем будущем будем осуществлять и проверку нашей дорожной ситуации в наших городах, как в областных, так и в Минске непосредственно по системе видеонаблюдения», – заявил первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко.

В честь 85-й годовщины образования Госавтоинспекции в Минске завтра пройдет праздник «День открытых дорог». Возле Дворца спорта будут работать интерактивные площадки.



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Теги: Минск
 
 
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Традиционно ко Дню образования ГАИ венки возложили к памятнику погибшим сотрудникам внутренних войск.
 
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