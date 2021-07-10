Экономия. Сколько можно заработать, если продать ненужную одежду

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер. Источник pixabay.com

Где продавать и как выставлять цену?

Гуглим «продать, купить одежду, обувь б/у» и находим только сайты частных объявлений. Можно еще сдать вещи бесплатно в благотворительные организации – дело благородное, но сегодня мы рассматриваем ситуацию под другим углом. Выясняется, что организаций постоянно и массово покупающих б/у одежду и обувь у нас нет, база секонд-хендов формируется в других странах, у нас его только продают.

Так что самый простой вариант - продажи вещей через интернет. Как правило, для этого используют Куфар, Барахолку на Онлайнере или региональные сайты. Эффективнее всего размещать объявления сразу на нескольких сайтах.

Итак, выбираете вещи, которые хотите продать и смотрите, сколько стоят аналоги в других объявлениях. Изучив описания, можно сделать примерный вывод о том, какую цену выставляют продавцы за похожие по качеству товары. Заодно будете иметь представление, сколько у вас конкурентов: если похожих вещей в какой-то категории слишком много, то шанс продать дороже уменьшается.

Важный нюанс: платить налоги с проданных бэушных вещей не нужно.

Вот что у нас получилось.

Костюм



Скриншот с сайта kufar.by

Обязательный предмет гардероба большинства мужчин – костюм, обычно свадебный и практический новый. Скорее всего, после собственной свадьбы хозяин надевал его еще пару раз на свадьбы друзей и родственников, но затем костюм безвылазно обосновывается в шкафу.

А между тем, если застолье обошлось без отрывания рукавов, лацканов и обливания фруктовым морсом, то костюм попадет в шкаф практически новым. Правда, товарный вид со временем тоже может потеряться, а особенности кроя - выйти из моды.

Цены костюмов по объявлениям – 30-120 руб. За фирменные просят 300-350 руб., самый типичный, из чуть блестящей ткани, размера 48-52 будет стоит где-то 40-50 руб. Меньше 1/3 от стоимости нового. Но это общее правило: больше половины цены покупки можно просить только за очень качественную и редкую вещь.



Итак первый результат – избавившись от ненужного, или нужного раз в три года, костюма, можно получить всегда нужные 40-50 руб.

Брюки, джинсы

Лишних брюк в шкафу обычно хватает. Правда, в отличие от праздничных костюмов, они редко бывают неношеными. Но и спрос на такие повседневные вещи заметно больше.

Например, летние брюки можно найти за 10 руб. и даже дешевле. Ставить цену больше не советуем, так как в магазинах и на рынках цена таких брюк стартует от 19-20 руб. и могут сделать скидку. Кстати – ненужные летние брюки тоже лучше не хранить годами, ткань тонкая, долго висеть не может.

Брюки костюмного типа, то есть со стрелками, лучше тоже выставлять за 10-15 руб. Они крепче и долговечнее летних, но спрос на них не особенно высок. Тем более – такая вещь должна подойти по фигуре, а ради малой цены этим могут пренебречь, потратят потом еще 10 руб. на ушивку/подкладку.

Джинсы продавать интереснее всего. Цены на них отличаются в зависимости от качества и еще более – от фирмы. Подобрать по фигуре легче (если они не в обтяжку). Потому больше шансов продать джинсы и цены на них бывают выше. Фирменные иногда ставят по 150 руб. Самые простые, "безымянные", бывают по 8-15 руб., но они и новые порядка 30-35 руб. В предложение много джинсов невысокого класса, но новых - это то, что заказали в интернет-магазинах, померяли, но не подошел размер - за такие просят порядка 35-40 руб. Надежнее ставить джинсы до 20 руб., потому что хватает новых по 40 руб.

Предварительный подсчет: если в шкафу собралось 4-5 пар брюк делового и вольного стиля, джинсов и летних штанов, то есть все шансы выручить за них 40-60 руб.

Свитера, кофты и жилетки







Скриншот с сайта kufar.by

Этой одежды собирается еще больше. Потому что их чаще дарят и реже одевают. Соответственно – они дольше сохраняют товарный вид, хотя и не все. Но если ваш свитер не вытянулся после первой стирки – его можно выставить в объявление. Хотя и то, что растянулось, за 5 руб. вполне могут забрать. Среднюю цену свитеров и кардиганов назвать сложнее. Не выношенную, не полинявшую, не растянутую вещь можно продавать где-то за 20 руб., конечно если она новая не ниже 40 руб. все остальное ставьте по 8-10 руб.

Жилеты покупают и продают реже. Зато они часто остаются новыми за ненадобностью. В объявлениях их выставляют чаще по 10-15 руб.

Доход от продажи определяется содержимым шкафа. Наверное, и здесь найдется 3-5 ненужных вещей, на которых можно заработать 50-60 руб.

Верхняя одежда







Скриншот с сайта kufar.by

Пальто и куртки реже бывают невостребованными, но следующее пальто или куртка часто «дает отставку» предыдущему. Потому найти в шкафу их шкафу обычно можно. Чаще всего даже не одну, скорее всего будут и зимние, и весенне-осенние, и летние вещи.



Цены верхней одежды, хотя бы и в б/у состоянии, не копеечные. Но тут все зависит от степени износа и товарного вида. К примеру, мужские дубленки можно найти и за 500 руб., и за 30 руб., обычная цена – 70-100 руб. Все, что дешевле, или требует ремонта/чистки, или сильно изношено. Куртки, вроде пуховиков, часто продают по 30-60 руб., это явно ношеные, но в приличном состоянии. Пальто обычно дороже, если в хорошем состоянии, то есть надежда получить 70-100 руб.

С более легкими вещами сложнее. Весна-осень продается чаще по 30-50 руб., летнее – по 25-35 руб. Все тоже зависит от изначального качества и износа.

Обувь

Судя по фото в объявлениях можно найти много обуви, отходившей не более половины срока. Кожаные туфли в нормальном состоянии можно найти по 30-50 руб., кроссовки зависят еще от фирмы: что-то известное может стоить 50 руб. и более, не фирменные – 15-30 руб. Зимняя обувь дороже, но все зависит от износа, однако получить больше 50 руб. вряд ли получится.

Полагаем, получить 40-60 руб. за 2-3 пары не сильно поношенной обуви вполне реально.

Что в итоге?



Фото: Myfin.by

Кстати, на продажу можно выставить и ненужные кошельки, ремни, сумки и прочее. Это еще 40-50 рублей в копилку.

Итак, если выставить на продажу ненужный гардероб не по максимальному ценнику, можно получить:

костюм – 45 руб.;

брюки (несколько пар) – 55 руб.;

свитера и т.п. – 55 руб.;

верхняя одежда (за все сезоны) – 150 руб.;

обувь – 40 руб.;

все прочее – 50 руб.

Итого – 395 руб.

Согласитесь, вполне приличная сумма при средней зарплате в стране чуть больше 1400 рублей.