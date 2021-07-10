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В Беларуси отменили еще один крупный оупен-эйр

10.07.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 июля под Гродно должены был пройти крупнейший в стране автофестиваль SunDay2021

В Беларуси отменили еще один крупный оупен-эйр
17 июля под Гродно должены был пройти крупнейший в стране автофестиваль SunDay2021 - но его отменили, пишет kp.by

Фанаты автомобилей со всей Беларуси, из России, Литвы, Польши, Украины и других стран всегда знали, что летом под Гродно проходит крупный автофестиваль SunDay. Так было 10 лет начиная с 2009 года. Но в прошлом году фестиваль пришлось отменить из-за COVID-19. Теплилась надежда, что SunDay пройдет в 2021-м, но и в этот раз организаторы вынуждены сообщить о его отмене. Есть веские причины, пишет onliner.by.

- В кассы фестиваля за билетами стали приходить люди. Но мы вынуждены сообщить, что фестиваля в 2021 году тоже не будет, — рассказали организаторы. — Основной фактор — это закрытие границ и сложность их пересечения. Мы видим, что в 2021 году фестиваль не сможет быть международным, как в былые годы, а это шаг назад. Вторая веская причина — неспокойная эпидемиологическая обстановка. Искренне надеемся, что за год ситуация кардинальным образом изменится и летом 2022 SunDay встретит долгожданных друзей.
 
Теги: Гродно
 
 
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17 июля под Гродно должены был пройти крупнейший в стране автофестиваль SunDay2021
 
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