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БАЖ: За 2 дня в Беларуси провели 29 обысков у журналистов и медиа

10.07.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За дня, четверг и пятницу, силовики провели не менее 29 обысков в домах и по месту прописки журналистов и редакциях медиа.

Такую цифру в пятницу вечером опубликовала Белорусская ассоциация журналистов. Задержаны 7 журналистов, всего за решеткой находятся 32 представителя медиа.

В частности, в пятницу милиция обыскала квартиры сотрудников гомельского портала "Сильные новости", в тот же день силовики обыскали редакции издания "Информ-Прогулка" в Лунинце и "Ганцевичский час" в Ганцевичах. Обыскам подверглись брестские журналисты Максим Хлебец и Олег Супрунюк, администратор портала "Виртуальный Брест" Андрей Кухарчик, корреспондент портала Onliner в Минске Анастасия Занько, редактор Павел Дайлида из Иванцевичей и журналистка Татьяна Смоткина из Глубокого.

Днем ранее обыски прошли в редакциях изданий "Медиа-Полесье", Intex-Press, "Брестская газета" и "Наша Нива".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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За дня, четверг и пятницу, силовики провели не менее 29 обысков в домах и по месту прописки журналистов и редакциях медиа.
 
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