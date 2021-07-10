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Трагедия: ДТП под Минском закончилось гибелью четырех человек

10.07.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лобовое столкновение мотоцикла с бусом в Минском районе закончилось гибелью четырех человек, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в пятницу.

Авария произошла около 20.50 на 29-м км автодороги Р28 Минск-Молодечно-Нарочь. По предварительной информации, мотоциклист двигался в направлении Молодечно, выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом.

"В результате ДТП машина загорелась, а водители транспортных средств погибли. Также летальным исходом происшествие закончилось для двух пассажиров (байка и иномарки)", - сообщила официальный представитель МВД. 

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, медики, а также следственно-оперативная группа.
 
Теги: Минск
 
 
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Лобовое столкновение мотоцикла с бусом в Минском районе закончилось гибелью четырех человек, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в пятницу.
 
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