Круизный лайнер «Белая Русь» сократил маршрут по Припяти. Но туристы не обижены.

Последняя точка на восточном направлении – гидроузел «Стахово» на Припяти. Далее теплоходу идти не рекомендовано, река обмелела. Приходится возвращаться обратно к месту старта.





Путешествие, как и прежде, продолжается неделю. В программу круиза внесены изменения. В Туров туристов подвозят автобусом, они снова посещают агроусадьбу «Полесский бортник» в деревне Качановичи Пинского района.





Сегодня их на причале встречал владелец усадьбы Николай Качановский. Он ознакомил гостей с историей населенного пункта, местными традициями, угостил чаем с медом. Николай Качановский – потомственный пчеловод, интересуется историей пчеловодства, создал у себя на усадьбе музей бортничества.

Туристы, а это в основном граждане России, с удивлением рассматривали пчелиные колоды, возраст некоторых из них составляет 100-200 лет, инвентарь, которым ранее работали бортники, с удовольствием фотографировались на фоне этих огромных экспонатов.

Журналиста «Медиа-Полесья» интересовали впечатления туристов от поездки по Полесью. Наталья и её дочь Карина рассказали, что они много путешествуют по России, в основном водным путём, всюду побывали, и на Валааме и на Соловках, а вот в Беларуси впервые. Путёвки на маршрут купили ещё два года назад. В прошлом году эпидемиологическая ситуация не позволила отправиться в путешествие. Но путевки не сдали. И не жалеют.













В Пинске во время экскурсии по старому городу вся группа неожиданно попала под ливень. На теплоход возвращались мокрые, вместе с экскурсоводом брели по улицам едва ли не по колено в воде. Сегодня об этом эпизоде вспоминают с улыбкой. Такое с ними, говорят, никогда прежде не случалось. Пинск им запомнится надолго.





Впечатлил также город Туров. Туда ехали через Ольшаны, видели, какие огромные парники там в каждом дворе. Узнав от журналиста, что это огуречная столица Беларуси и что почти вся местная овощная продукция уходит в Россию, собеседники этому искренне удивились. Не знали. И белорусских помидоров в Москве не видели…





По дороге на Брест у теплохода снова будет остановка в Пинске, а у туристов возможность ближе познакомиться с городом. По их наблюдению, он разительно отличается от российских городов. Постройки 1940-50 годов похожи. А вот старый Пинск совсем другой, он европейский…



