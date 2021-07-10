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Ждут предложений. Власти хотят на 75% сократить документооборот и административные процедуры для бизнеса.

10.07.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О планах сократить количество административных процедур для бизнеса сообщил первый вице-премьер Николай Снопков.

Власти хотят на 75% сократить документооборот и административные процедуры для бизнеса. Ждут предложений
О планах сократить количество административных процедур для бизнеса сообщил первый вице-премьер Николай Снопков.
Власти ждут предложений от бизнеса о том, как упростить его работу в Беларуси — уменьшить количество ненужных административных процедур и документов. Поступившие предложения обещают систематизировать и представить на рассмотрение в Совмин, Совет по развитию предпринимательства и другие заинтересованные госорганы.

О планах сократить количество административных процедур для бизнеса сообщил первый вице-премьер Николай Снопков, выступая на недавнем заседании обновленного Совета по развитию предпринимательства.


 
В соответствии с Указом №240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» от 25 июня 2021 года Совмину поручили утвердить единый перечень административных процедур и их регламенты в течение девяти месяцев.

— Подобная инициатива властей дает шанс снизить административную нагрузку и сократить непроизводственные затраты субъектов хозяйствования. «Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского» (БСПН) призывает заинтересованных субъектов хозяйствования (не только своих членов) предоставить в электронном виде на адрес союза [email protected] предложения по сокращению административных процедур и разработке их регламентов, — считают в «Бизнес союзе».

Поступившие предложения о том, как упростить жизнь бизнесу, обещают систематизировать и представить на рассмотрение в Совмин, Совет по развитию предпринимательства и другие заинтересованные госорганы.
 
 
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О планах сократить количество административных процедур для бизнеса сообщил первый вице-премьер Николай Снопков.
 
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