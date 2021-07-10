«Ты работай, дурачок, мы дадим тебе значок» — как строят бизнес эти отчаянные мужчины

Источник материала: ProBusiness



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Одни не боятся влезать в долги на сотни тысяч долларов, а у других сама мысль про кредит вызывает панику. Но эти ребята похожи: они готовы на все, чтобы их бизнес жил и продолжал развиваться. Сделали подборку историй невероятно упорных собственников.

Так боялся кредитов, что запустил бизнес без денег — как ростовчанин превратил маленькую фирму в дилерскую сеть

Денис Макушенко из Ростова-на-Дону признается, что начал свой бизнес «на честном слове» — заключал сделки и нанимал людей, когда товара у него еще даже не было. Мужчина основал компанию «Евростиль», которая торгует материалами для изготовления мебели и деревообработки. Причем основал почти без стартового капитала и кредитов. А когда ему удалось построить бизнес и наладить все процессы — стал бесплатно помогать начинающим бизнесменам и даже запел о «предпринимательстве по любви».

«Существенных накоплений для старта у меня не было. При этом я испытывал панический страх перед кредитами и долгами, поэтому всеми силами пытался обойтись без них. Помогло умение выстраивать искренние и прочные взаимоотношения с другими людьми. Фундамент бизнеса был построен на договоренностях с заказчиками, а не на капитале.

Я вел себя так, как не было принято в бизнес-среде: говорил не языком денег, а своим честным словом. Вместо блефа — был искренен до мелочей.

Если контакты с клиентами у меня были „на мази“, то с поставщиками дела шли не так гладко. При поиске таких компаний я пошел „от противного“ и рискнул провести переговоры с конкурентами из другого региона. Честно обрисовал им ситуацию и поинтересовался, продадут ли они мне товар с отсрочкой платежа. Их предложение оказалось более чем выгодным, а я получил один из главных уроков ведения бизнеса — всегда открыто транслировать свои намерения».

О том, на каких принципах нужно строить свое дело и как заинтересовать клиентов, Денис рассказал «Про бизнес».

«Травился раза три точно — не мог правильно применить хинин». Парень мечтал о полетах в космос, а стал барменом — и счастлив! История Space Company

В детстве Сергей Бондарев мечтал о полете в космос, затем учился на журналиста, но в итоге стал барменом — захотел быть похожим на крутого папу своего друга. Оказавшись за барной стойкой, он начал не просто смешивать напитки, а создавать свои собственные.

Парень настолько увлекся этим занятием, что вдохновил всю семью — вместе с женой, братом и родителями запустил бизнес по производству крафтовых безалкогольных напитков. А свою компанию он назвал в память о детской мечте — Space Company.



Фото предоставлено автором

Сейчас положа руку на сердце Сергей признается, что как никогда раньше чувствует себя на своем месте: «Мне кажется, что я нахожусь на своем месте и все, что я делал всю свою сознательную жизнь, так или иначе вело меня к тому, что я делаю сейчас».

Вот его предпринимательская история .

«Увольнял быстро и без разбора»: что еще делал этот парень, чтобы его мебельный бизнес выжил

После окончания школы Артем Залевский начал подрабатывать у своего отца. Какое-то время он помогал развивать семейный бизнес — но в итоге работать под давлением отца не захотел. Сегодня Артем руководит собственной компанией MyWoods, которая производит дизайнерскую мебель из дерева и металлоконструкций.

«Мой отец смотрел на весь этот движ скептически, не верил в стабильность и прибыльность бизнеса и не участвовал в нем. И говорил, посмеиваясь: "Ты работай, дурачок, мы дадим тебе значок". Мне это было неприятно. Я хотел доказать ему и себе, что при правильном подходе, анализе рынка, эффективной рекламе и современных методах и способах продаж можно достичь больших результатов.



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И к тому времени все шло довольно неплохо. Маржинальность бизнеса держалась на уровне 50%. Мы видели чеки и по $ 3 за заборчики, и по $ 2000 за беседки. Глядя на эти цифры, я с полной уверенностью в себе и своих силах в 2014 году ушел из найма в собственный бизнес".

О том, как развивался и трансформировался семейный бизнес во время пандемического затишья, читайте в нашем материале .

«Ой, Артем, мы просто забираем всё, что у тебя есть»: как этот парень рассчитался с долгом в $ 120 тыс. и построил успешный бизнес с нуля

До 2014 года Артем Рошиор был успешным ресторатором в Приднестровье. Там у него было 8 небольших заведений, где в основном проводила время молодежь. Но с началом вооруженного конфликта в Украине бизнес оказался под угрозой — гости приходили все реже, контрагенты сворачивали деятельность и распродавали активы. Артему пришлось закрыть все свои кафе и покинуть страну. За плечами остались долги более чем на $ 100 тыс.

«Буквально за две недели с известия об отделении Крыма выручка в моих заведениях упала в 2 раза. Началась паника. Люди уезжали из региона кто куда. А те, кто оставался, стали максимально экономить на всем, предчувствуя очень тяжелый экономический период.

Бизнес разваливался у меня на глазах. За несколько недель кафе перестали генерировать прибыль вообще. Я надеялся, что смогу перетерпеть тяжелый период и восстановиться, когда ситуация стабилизируется.

Проработал три месяца с убытками — ушел в минус примерно на $ 50 тыс. Попал в жесточайший кассовый разрыв. А люди, которые вложили ранее свои деньги в мои заведения, разом захотели их вернуть…»





Сейчас Артем управляет сетью гастромаркетов «Понаели» в Москве и ведет личный блог о бизнесе и инвестициях. Его компания оценивается примерно в $ 500 тыс. И этого парню удалось добиться за 6 лет после переезда в Россию.

О том, как вылезти из огромной долговой ямы и начать все с нуля, Артем рассказал в этой статье .

«Вся квартира была завалена товаром». Как парень, который продавал наушники и елки, замахнулся на $ 1 млн

Владислав Лопунов начал свой первый бизнес еще в 17 лет. Тогда он попробовал продавать китайские копии брендовых наушников, но быстро понял, что такое дело не принесет ни денег, ни удовольствия. Парень заинтересовался таргетированной рекламой и стал изучать на тот момент еще новое направление в маркетинге.

«Свое первое дело я начал в 2017 году, когда мне было 17 лет. Тогда я решил запустить товарный бизнес и продавать китайские копии брендовых беспроводных наушников. Для старта своего дела мне потребовалось $ 2000. Своих денег и сбережений у меня не было, поэтому помогли родители. Из этой суммы $ 200 я потратил на обучение по менеджменту в торговом бизнесе, а на остальные $ 1800 — заказал товар.





Параллельно с развитием своего бизнеса я стал работать в качестве фрилансера. Началось все с того, что несколько знакомых попросили меня помочь с настройкой рекламы для их проектов. Результат оказался отличным, и меня стали рекомендовать.

Поначалу я по дружбе делал все бесплатно, а потом понял, что могу зарабатывать таким образом. С тех пор стал принимать заказы уже как самозанятый — настраивал рекламные кампании для небольших бизнесов и компаний: салонов красоты, небольших магазинов и т.д. Такая подработка таргетологом начала приносить неплохой дополнительный доход. Это помогало жить, пока бизнес был в процессе становления и развития».

Спустя 4 года Влад выстроил собственный рекламный бизнес, который открутил уже более $ 5 млн с возвратом инвестиций в рекламу в среднем 300%.

О том, как искал свое призвание и создавал собственное дело, парень рассказал в материале .

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