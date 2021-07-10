В ОАЭ открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга

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Deep Dive Dubai как минимум в четыре раза больше, чем любой другой бассейн для дайвинга в мире





CNN. Дубай открыл самый глубокий бассейн для дайвинга - его глубина составляет 60 метров. Он является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. Об этом в пятницу, 9 июля, пишет

Накануне Книга рекордов Гиннеса признала его самым глубоким бассейном для дайвинга.

Сообщается, что ранее рекорд наиболее глубоководного бассейна принадлежал польскому бассейну Deepspot глубиной 45 метров.





Известно, что бассейн Deep Dive Dubai вмещает 14 миллионов литров пресной воды, что сопоставимо с объемами шести бассейнов олимпийского размера.





Температура воды в нем поддерживается на уровне +30 °С, что "является комфортной для тонкого гидрокостюма или купальника".





пишет korrespondent.net Бассейн расположен внутри сооружения в форме устрицы на площади 1500 кв м, что является намеком на историю Объединенных Арабских Эмиратов как нации ныряльщиков за жемчугом,korrespondent.net





Бассейн оборудован современными системами освещения и звука для создания необходимой атмосферы.





Бассейн также служит подводной киностудией - крупнейшей в своем роде в регионе. Рядом на объекте есть редакционная комната для СМИ.





Около 56 камер были установлены по всему бассейну, чтобы обеспечить безопасность дайверов. Здесь также есть самая современная в регионе барокамера на 12 человек на случай возникновения чрезвычайной ситуации.





На данный момент объект работает только по приглашениям, для широкой публики он откроется в конце года. Наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мухаммед бин Рашид Аль Мактум , заядлый ныряльщик, был одним из первых посетителей бассейна.



