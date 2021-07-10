﻿ Великобритания исключила из санкционного списка по Беларуси оборонную госкомпанию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Великобритания исключила из санкционного списка по Беларуси оборонную госкомпанию

10.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Великобритания исключила из санкционного списка белорусское оборонное предприятие «Агат-Систем». Эта компания входит в государственный холдинг «Геоинформационные системы управления». С чем связано нынешнее решение британцев, не поясняется, сообщает Zerkalo.io.

Компания «Агат-Систем» попала в британский список в декабре прошлого года, когда эта страна присоединилась к санкциям ЕС и ввела, как сообщалось, идентичный перечень.

Великобритания исключила из санкционного списка по Беларуси оборонную госкомпанию

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vpk.gov.by

Однако есть важная деталь по санкционным спискам: в перечне Евросоюза значится OAO «АГАТ-электромеханический завод». Это еще одна компания холдинга «Геоинформационные системы управления». При этом «Агат-Систем» в перечне Евросоюза нет, а в британском — есть (но нет других подразделений холдинга).

Хотя формулировки включения «АГАТ-электромеханический завод» в список ЕС и «Агат-Систем» в британский перечень были практически идентичными. Среди прочего упоминался выпуск «Рубежей», которые использовали при подавлении протестов после президентских выборов.

«Агат-Систем» среди прочего занимается разработкой и освоением в серийном производстве средств связи военного назначения.

В санкционном списке ЕС, как и Великобритании, сейчас значатся в том числе МЗКТ, «Белтехэкспорт», Dana Holding.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «Агат-Систем» попала в британский список в декабре прошлого года, когда эта страна присоединилась к санкциям ЕС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Примут ли пятый пакет санкций?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by