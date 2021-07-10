Петр Кузнецов – на свободе: «Многие пишут: почему ты еще не уехал, чего ты ждешь?»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов остался на свободе после проведенного обыска в пятницу. Он объяснил, что с ним произошло и почему он не уехал из Беларуси.





– Я, по крайней мере пока, на свободе, – написал Кузнецов в ночь с пятницы на субботу. – Надеюсь, так будет и дальше.

Сегодня прошли обыски у меня в квартире, загородном доме и в офисе. Пришлось проехать три адреса, поэтому так долго. Обыскали также место прописки жены, а также ее машину.

Одновременно прошли обыски у десяти сотрудников редакции . У всех изъята вся техника, поэтому, наверное, до понедельника вряд ли что-то еще напишу. Надо еще в порядок все привести.

Что там техника: из офиса забрали три «Погони» ручной работы – две по дереву, одну керамическую. Забрали даже обложку для документов с историческим гербом. Сказали: «Следователь разберется».

Я очень благодарен всем за слова поддержки. Это очень дорогого стоит, правда, тронут.

Одновременно, хочу сказать еще вот что.

Многие пишут, в том числе и в личку писали близкие и дорогие люди: почему, мол, ты еще не уехал, чего ты ждешь? Обвиняют в легкомыслии, непредусмотрительности...

Ирония судьбы в том, что когда ко мне пришли, я был не в Гомеле, а в лесу в приграничном с Россией районе – планировал начать выходные. Так что «на рывок», теоретически, можно было вполне.

Знаете, я вот что хочу сказать. Я ждал, что это начнется и готовился к худшему. Пока, слава Богу, худшего не случилось. И буквально в последние дни я разговаривал со многими членами моей команды, предлагая всем рассмотреть возможность релокации.

И, знаете, все отказались. Да, наверное, кто-то из наших тоже не прочь, но все те, с кем я говорил, заявили, что не готовы и не хотят уезжать.

Что я могу добавить?

Я могу лишь предложить попробовать поставить себя на мое место. Могу ли я уехать, когда все те люди, с которыми мы строили и строим свой проект, остаются?

Может, я и согласен с тем, что лучше было бы – да, уехать. Но, видите, я не могу. Уезжать легко, когда ты один и ни с кем и ничем особо не связан. Когда ты руководишь командой, когда ты делаешь свое дело, чувствуешь ответственность перед людьми, это трудно.

Поэтому, не надо говорить: «Не понимаю». Надо пробовать понимать.

Еще раз спасибо!

Черный четверг сменила черная пятница. Обыски у медиаменеджеров и журналистов по всей стране