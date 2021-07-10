Игорь Лещеня «3 миллиарда от Евросоюза – это костыли»

Источник материала: Салiдарнасць

Поговорили с дипломатом Игорем Лещеней о помощи гражданскому обществу Беларуси и возможной позитивной повестке ЕС для Беларуси.





— Конечно, помощь тем, кто подвергся репрессиям — дело святое, — сказал «Филину» экс-посол Беларуси в Словакии. — Тем более, что власть достаточно мелочная, человек сразу получает черную метку. И потом ему и его родственникам устроиться на работу в Беларуси почти невозможно.

Опять же, помощь людям, которые вынуждены уехать, нужна. Но в любом случае нужно исходить из того, что реально что-то изменить в Беларуси могут только те, кто находится в Беларуси.

По поводу 3 миллиардов, которые ЕС обещает Беларуси – это подпорки, костыли, воспользовавшись которыми ты должен пойти, зная, куда идти, чтобы выздороветь самостоятельно. Можно еще более красивый образ создать: это рамка для картины, которую должен написать художник в лице новой демократической власти.

По словам Игоря Лещени, обещанный пакет помощи Евросоюза — это возможность для оппонентов власти показать, как они видят развитие нашей страны, что могут предложить своему народу:

— Со стороны оппозиции уже больше года исходят очень нужные активности: альтернативный проект Конституции, обсуждение правовых рамок. Однако сколько людей удастся этим поднять, сколько подписей удастся собрать в нынешних условиях?

Общество все-таки должно увидеть от оппозиции и альтернативу в развитии страны. Это очень важно понимать. Пусть этих альтернатив будет две, но это будут более осознанные вещи. Прошло уже 10 месяцев, а я до сих пор не могу понять, почему штаб Бабарико и создатели партии «Вместе» не опубликовали его предвыборную программу, если она была готова? Почему Цепкало этого тоже не сделал?

От оппозиции идет алгоритм действий, который был бы уместен в ситуации «революционный пожар». У нас же сейчас происходит «кладбищенская зачистка». И этот достаточно нелегкий период должен быть использован для того, чтобы осознанно посмотреть на некоторые вещи.

Собеседник «Филина» убежден, что среднестатистический беларус думает, в первую очередь, о своем будущем:

— Это те люди, которые в силу нараставшего и перешедшего критический момент эмоционального восприятия вышли на демонстрацию против одного конкретного человека. Но протест — это точка кипения чайника при ста градусах. Это очень сильная, болезненная и глубокая эмоция. Но не может чайник кипеть вечно на ста градусах: он либо взорвется, либо выключится.

Эти люди пришли домой, этим людям нужно на что-то жить, работать. Эмоции улеглись, впечатления и недовольство остались. И осталось много вопросов к действующей власти. Но я уверен, что народ упирается и в вопрос: «А что будет потом?»

Поэтому нужно работать с обществом. Изменения в Беларуси — это определенный марафон. Чем раньше оппоненты власти начнут работать с людьми и давать свою позитивную повестку, тем раньше эти изменения пройдут.

Приободрять людей, показывать, как может быть при смене власти, опять же, должна в первую очередь оппозиция. Евросоюз — это игрок со стороны. Действующая власть четко дала понять, что их культура знает понятие «народ», а «гражданское общество» — это какие-то чуждые формулировки.

Мы наблюдаем парадигму Макея: «Вы, коллективный Запад, будете давить власть, а власть будет вынуждена давить гражданское общество».

Дипломат считает, что Евросоюзу, как достаточно сложной бюрократической структуре, хоть и не чуждой эмоциям, сложно делать некие тонкие вещи.

— Ситуация с посадкой самолета Ryanair в Минске — это не столько вопрос о поддержке демократии в Беларуси, сколько уже личное. Действующая власть зашла во внутренние компетенции Евросоюза. Сделать разблюдовку: здесь вы наказываете власть, а здесь не наказываете народ, трудно.

В условиях, когда объявлена война, а ЕС приравнен к той части Европы, которая была «объединена» фашистской Германией, новые шаги и направления в поддержку Беларуси пока не просматриваются, — заключает Игорь Лещеня.