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Киевское «Динамо» официально объявило об аренде Шкурина с правом выкупа

10.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий Илья Шкурин продолжит карьеру в киевском «Динамо».



Он будет выступать за киевлян на правах аренды из ЦСКА в сезоне 2021/22. У «Динамо» есть право выкупа.

21-летний беларус с января 2020 года выступает за московский клуб. В прошлом сезоне сыграл 9 матчей и забил 3 гола.

Ранее играл за «Витебск» и «Энергетик-БГУ» в Беларуси. Забил 1 гол в 6 матчах за сборную Беларуси U-21.

В августе 2020 года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. Шкурин был исключен из сборной и лишен льготы по отсрочке воинской службы. ФИФА не будет применять санкции к 21-летнему игроку.
 
Теги: Витебск
 
 
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Нападающий Илья Шкурин продолжит карьеру в киевском «Динамо».
 
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