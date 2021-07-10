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Киевское «Динамо» официально объявило об аренде Шкурина с правом выкупа
Источник материала: Партизан
Нападающий Илья Шкурин продолжит карьеру в киевском «Динамо».
Он будет выступать за киевлян на правах аренды из ЦСКА в сезоне 2021/22. У «Динамо» есть право выкупа.
21-летний беларус с января 2020 года выступает за московский клуб. В прошлом сезоне сыграл 9 матчей и забил 3 гола.
Ранее играл за «Витебск» и «Энергетик-БГУ» в Беларуси. Забил 1 гол в 6 матчах за сборную Беларуси U-21.
В августе 2020 года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. Шкурин был исключен из сборной и лишен льготы по отсрочке воинской службы. ФИФА не будет применять санкции к 21-летнему игроку.
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Нападающий Илья Шкурин продолжит карьеру в киевском «Динамо».
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