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В Таджикистане произошло землетрясение, есть жертвы

10.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По меньшей мере пять человек погибли при землетрясении на севере страны.

На севере Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 02.14 по времени UTC. Эпицентр располагался в 169 километрах к юго-востоку от города Худжанд. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Позже СМИ сообщили о пяти погибших, пишет Корреспондент.
 
 
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По меньшей мере пять человек погибли при землетрясении на севере страны.
 
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