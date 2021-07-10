Разлюбили? Белорусы стали выращивать меньше картошки

— Уменьшаются площади под картофель, но население высаживает больше других овощей. И хотя картофель по-прежнему доминирует, это совсем не тот удельный вес, который был ранее. Белорусы сейчас потребляют этот продукт все меньше, рацион стал более разнообразным, — рассказала председатель Белстата Инна Медведева, которуюБЕЛТА.