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В Гаити назначили временного президента и призвали ООН направить в республику войска

10.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель верхней палаты гаитянского парламента Жозеф Ламбер назначен временным президентом страны. Правительство Гаити также призвало ООН направить в республику войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Juno7.
Как сообщается, исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф направил соответствующее письмо представительству ООН в государстве.

По информации агентства, цель такой просьбы заключается в "поддержке усилий национальной полиции", которые направлены на то, чтобы восстановить безопасность и общественный порядок на всей территории.

Специальная политическая миссия организации на Гаити (BINUH) уже получила это письмо и изучает его.

Ранее сообщалось, что власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.
 
 
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Председатель верхней палаты гаитянского парламента Жозеф Ламбер назначен временным президентом страны. Правительство Гаити также призвало ООН направить в...
 
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