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Вопросы отчуждения пустующих жилых домов на селе вынесены на общественное обсуждение

10.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров "О некоторых мерах по реализации указа президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г. №116" (вопросы отчуждения жилых домов в сельской местности и совершенствован­ия работы с пустующими домами).




Организатор общественного обсуждения: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Свои замечания и предложения можно высказать на Правовом форуме Беларуси по 15 июля.

Проектом определяется порядок:

отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов;

создания и деятельности комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории соответствующих административно­-территориальны­х единиц, районов в городах;

работы местных исполнительных и распорядительны­х органов с пустующими жилыми домами;

формирования, актуализации реестров пустующих жилых домов, составе включаемых в них сведений, а также порядке пользования документированн­ой информацией из них;

продажи без проведения аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения аукционов по их продаже, в том числе путем проведения электронных торгов, и определения юридических лиц, уполномоченных на их проведение;
возмещения стоимости пустующего жилого дома.

Как сообщалось, Александр Лукашенко на совещании о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны в апреле поручил до конца 2021 года решить проблему с пустующими домами в сельской местности.
 
 
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На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров "О некоторых мерах по реализации указа президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г....
 
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