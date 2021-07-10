|
Вопросы отчуждения пустующих жилых домов на селе вынесены на общественное обсуждение
Источник материала: Партизан
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров "О некоторых мерах по реализации указа президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г. №116" (вопросы отчуждения жилых домов в сельской местности и совершенствования работы с пустующими домами).
Организатор общественного обсуждения: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Свои замечания и предложения можно высказать на Правовом форуме Беларуси по 15 июля.
Проектом определяется порядок:
отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов;
создания и деятельности комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории соответствующих административно-территориальных единиц, районов в городах;
работы местных исполнительных и распорядительных органов с пустующими жилыми домами;
формирования, актуализации реестров пустующих жилых домов, составе включаемых в них сведений, а также порядке пользования документированной информацией из них;
продажи без проведения аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения аукционов по их продаже, в том числе путем проведения электронных торгов, и определения юридических лиц, уполномоченных на их проведение;
возмещения стоимости пустующего жилого дома.
Как сообщалось, Александр Лукашенко на совещании о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны в апреле поручил до конца 2021 года решить проблему с пустующими домами в сельской местности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров "О некоторых мерах по реализации указа президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)