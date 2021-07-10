«Нарушает ли хоть один закон чистый лист бумаги?» Минчанка получила штраф в 80 базовых за два листа на балконе

Однако теперь основанием для составления административного протокола становятся и чистые листы бумаги форматом А4, вывешенные на окнах домов.





Белые листы на окнах, как и белые браслеты, стали символом несогласия и протеста против режима, с помощью которых любой человек мог выразить свою позицию. Флаги были далеко не у всех, а белый лист бумаги найдется в каждом доме. К тому же формально к нему нельзя было придраться: на нем ничего не отражено. Но с недавнего времени и они под запретом.





В начале июля за два чистых листа бумаги на балконе минчанке присудили штраф в 80 базовых величин. Якобы этим она нарушила закон о проведении массовых акций путем пикетирования.





Алиса живет рядом со станцией метро «Малиновка», в районе, который считается довольно активным. Белые листы здесь начали вывешивать еще до президентских выборов в августе 2020-го.





23 июня девушка собиралась выйти на обычную прогулку с собакой, однако на выходе из квартиры столкнулась с двумя милиционерами. Один из них был участковый, а другой даже не представился. Участковый спросил, кто живет в квартире и кто вывесил белые листы. Алиса, все поняв, ответила: «допустим, что я». Если бы она сказала, что муж, – проблемы были бы у него. Участковый спросил, знает ли она, что за такое грозит штраф или арест:





«А я спросила, нарушает ли хоть один закон в нашей стране чистый канцелярский лист бумаги. На что мне ответили, что все все знают, все читают интернет, мол, вы должны быть в курсе».





Также участковый добавил, что за это «нарушение» нужно составить протокол. Для этого гражданке нужно прийти в местное отделение милиции.





Алиса забросила информацию о произошедшем в местный чат. Ей написали еще несколько человек, которые живут рядом: «Рассказывали, что их тоже пытаются притиснуть – приходили милиционеры, приходили в штатском, но люди просто не открывали или их не было дома. До этого я, конечно, слышала кучу историй, но пока ты сам с этим не столкнешься, не совсем понимаешь, что тебе делать, как себя вести. Я звонила нескольким адвокатам, пыталась спросить, что мне делать. Сказали, что если хватит силы воли отстаивать себя, тогда лучше идти, если же чувствуем, что не сможем, лучше не идти или идти с адвокатом. Мы с мужем обдумали это, и он сказал, что лучше идти, потому что если они взялись, то уже не отцепятся».





Супруги планировали в ближайшее время уехать в долгожданный отпуск. И, чтобы не ставить поездку под угрозу, затягивать все, решили, что Алиса все же пойдет за протоколом: «Муж поддержал. Есть же такое выражение: раньше сядешь – раньше выйдешь».





В отделении милиции составили протокол по статье 24.23 КоАП якобы за пикетирование путем вывешивания листа, не согласованное с Минским горисполкомом, и показали снимок окна, сделанный за две недели до прихода участкового.

«Пока милиционер заполнял протокол, я поинтересовалась, смотрит ли он чемпионат по футболу. Сказала, что мой муж играет в футбол, и, когда он приходит домой, мне нужно поправить его вещи: красные гетры, красные шорты, красную футболку с белой цифрой на спине. И я боюсь это вешать на балкон, потому что страшно. Тогда он говорит подождать минутку и достает какое-то соседнее дело, находит там черно-белое фото балкона, где сушится то ли полотенце, то ли белье «по схеме БЧБ» и говорит: «Только, пожалуйста, так не вешайте, иначе будут проблемы». Но это же абсурд».





Заседание состоялось на следующий день, 2 июля, в суде Московского района. Участковый предупредил о нем за полчаса до начала:





«Мне было очень важно получить все что угодно, только не сутки ареста – из-за проблем со здоровьем: у меня с детства сахарный диабет, моя инвалидность, а также микроаденома гипофиза, это микроопухоль в голове. И я понимала, что могу оказаться в очень плохой ситуации, если меня посадят на сутки. Что могу остаться без инсулина или глюкометра, без каких-то других лекарств. Но мне кажется, что на суде это мало кого волновало. Меня спросили про инвалидность, попросили показать удостоверение, а на все остальное просто не посмотрели.





В итоге за два белых листа на окне балкона судья дал штраф в 80 базовых, это 2320 рублей. А после суда даже не дали копии протокола.





На суде рядом со мной сидела женщина, которая поздоровалась так, будто знает меня. Позже я спросила участкового, на что он мне ответил, что она проходит по той же статье, и добавил, что из нашего дома будут судить еще 10 квартир за листы на окнах.





В итоге я так и не видела, чтобы эта женщина выходила из кабинета после заседания: вышли только судья и секретарь. Возможно, ей дали сутки».





По словам Алисы, после такого рейда листов на окнах стало значительно меньше, но в некоторых квартирах они до сих пор висят.





Ранее такие задержания были и в 2017 году, в Бресте и Барановичах, когда милиция арестовала шестерых человек с чистыми листами бумаги в руках, когда те вышли на акцию солидарности с рабочими и репрессированными.







