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«Мы продолжим <…> привлекать к ответственности правительства, компании и лиц за попытки получить доступ к товарам американского происхождения для угрожающей интересам нацбезопасности США и несовместимой с нашими ценностями подрывной деятельности в таких странах, как Китай, Иран и Россия», - сказала она.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США и ЕС отрезают Россию от последнего канала покупки технологий Евросоюз вместе с США ввел запрет на продажу в Россию технологий двойного назначения в июле 2014 года.

Вслед за Германией, где в мае был задержан Александр С., которого подозревают в продаже подсанкционного оборудования российским спецслужбам, аналогичный случай вскрыли власти США.В пятницу американский Минторг объявил о включении в «черные списки» трех российских компаний и трех граждан РФ, которые, по мнению Вашингтона, пытались приобрести товары «для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности США».Под санкции попали ООО «Тесон» (OOO Teson), группа компаний «Радиант» (Radiant Group of Companies) и «Трейд-компонент» (ООО Trade Component), а также связанные с ними, следует из уведомления, размещенного в базе Federal Register.Все три компании и «участвовали в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для реализации российских военных программ», говорится в документе Минторга.Глава ведомствапообещала и дальше «активно использовать» инструменты экспортного контроля.18 мая еще один канал нелегальных поставок в РФ перекрыли власти Германии. Генпрокуратура ФРГ обнаружила фирму в Саксонии, которая в обход санкционного режима поставляла в Россию станки. Владелец компании был задержан.Евросоюз вместе с США ввел запрет на продажу в Россию технологий двойного назначения в июле 2014 года в ответ на удар по малазийскому Boeing над Донбассом. С тех пор эти меры неоднократно продлевались и расширялись.В марте 2021 года Минторг США объявил об очередном ужесточении технологических санкций с введением «презумпции запрета» на экспорт в Россию товаров и услуг, чувствительных с точки зрения национальной безопасности (NS items).