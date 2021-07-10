ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Астрологи назвали главных счастливчиков в выходные дни 10-11 июля

10.07.2021 09:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Астрологи назвали главных счастливчиков в выходные дни 10-11 июля
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на июль говорит о том, что первая декада месяца была довольно напряженной и сложной. А вот после Новолуния 10 июля ситуация у многих начнет меняться в лучшую сторону.

Астрологи рассказали, что ждет на выходных, 10 и 11 июля, и назвали главных счастливчиков в эти дни. Об этом сообщает ТСН.

Гороскоп на выходные для всех


Суббота станет волшебным днем, так как энергетика будет очень светлой и поможет воплотить в жизнь самые заветные желания. Сильно активничать в субботу не стоит, но составить планы на ближайший месяц, зарядиться позитивом – нужно обязательно.

В воскресенье можно проявить больше активности, и в некоторых ситуациях даже не стоит терять времени – нужно действовать. Этот день создан для созидания, благотворительности, помощи другим людям. Все, что будет отдано и потрачено – вернется в ближайшее время в многократном объеме.

Знаки Зодиака – счастливчики выходных


Овен

Удача улыбнется в профессиональной сфере и особенно повезет тем, кто задумывался о смене работы. Возможно поступит предложение, от которой будет сложно отказаться. Не торопитесь давать ответ сразу – дайте эти два выходных дня и себе, и работодателю. Наведите справки, обдумайте варианты, взвесьте все "за" и "против".

Близнецы

Выходные подарят возможность заняться любимым делом – шоппингом. Все необходимые условия сложатся наилучшим образом – финансы, свободное время и настроение. Если вдруг вам не захочется выходить из дому из-за жары, то воспользуйтесь возможностью покупок в интернете.

Дева

Астрологи рекомендуют Девам заняться на выходных своей внешностью. Лучше всего это делать с помощью стилиста, но вы сможете справиться с этой задачей и самостоятельно - выгребайте из шкафа все содержимое и попробуйте составить новые комбинации. Этого занятия вам хватит на все выходные – и настроение улучшится.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суббота станет волшебным днем, так как энергетика будет очень светлой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Последний бой - завтра. Евро-2020: главные рекорды и скандалы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by