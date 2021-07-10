Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Гороскоп на выходные для всех

Знаки Зодиака – счастливчики выходных

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астрологи назвали главных счастливчиков в выходные дни 10-11 июля Суббота станет волшебным днем, так как энергетика будет очень светлой.

Астрологи рассказали, что ждет на выходных, 10 и 11 июля, и назвали главных счастливчиков в эти дни. Об этом сообщает ТСН.Суббота станет волшебным днем, так как энергетика будет очень светлой и поможет воплотить в жизнь самые заветные желания. Сильно активничать в субботу не стоит, но составить планы на ближайший месяц, зарядиться позитивом – нужно обязательно.В воскресенье можно проявить больше активности, и в некоторых ситуациях даже не стоит терять времени – нужно действовать. Этот день создан для созидания, благотворительности, помощи другим людям. Все, что будет отдано и потрачено – вернется в ближайшее время в многократном объеме.Удача улыбнется в профессиональной сфере и особенно повезет тем, кто задумывался о смене работы. Возможно поступит предложение, от которой будет сложно отказаться. Не торопитесь давать ответ сразу – дайте эти два выходных дня и себе, и работодателю. Наведите справки, обдумайте варианты, взвесьте все "за" и "против".Выходные подарят возможность заняться любимым делом – шоппингом. Все необходимые условия сложатся наилучшим образом – финансы, свободное время и настроение. Если вдруг вам не захочется выходить из дому из-за жары, то воспользуйтесь возможностью покупок в интернете.Астрологи рекомендуют Девам заняться на выходных своей внешностью. Лучше всего это делать с помощью стилиста, но вы сможете справиться с этой задачей и самостоятельно - выгребайте из шкафа все содержимое и попробуйте составить новые комбинации. Этого занятия вам хватит на все выходные – и настроение улучшится.