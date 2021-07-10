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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У журналистов «Сильных новостей» изъята техника Известно об изъятии техники и у гомельского корреспондента газеты «Народная воля» Анатолия Готовчица.

Вечером 9 июля обыски прошли у(основатель и сотрудник «СН»),(работает в Жлобине), а также у начальника рекламного отделаи в помещении редакции.Пока нет связи с. Редакция предполагает, что она просто осталась без средств связи.Известно об изъятии техники у гомельского корреспондента газеты «Народная воля»БелаПАН.