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В Челябинской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Источник материала: ОНТ
Лесные пожары в Челябинской области России угрожают не только сельскому хозяйству, но и жизням людей. Огонь добрался до жилых домов. В регионе введен режим ЧС.
На юге области пламя вплотную подошло к пяти населенным пунктам, на один из них перекинулось. Людей эвакуируют. Огонь из-за ураганного ветра быстро распространяется по верхушкам деревьев.
На помощь традиционной технике спасателей пришла авиация и специальные пожарные поезда.
По всей округе яркое зарево и почти нулевая видимость. Жители говорят, что очень тяжело дышать – дым от пожаров разлетается на десятки километров.
Горит и Сибирь. В Якутии сохраняется угроза для сразу нескольких сел. Причина таких сильных пожаров – сухие грозы.
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Лесные пожары в Челябинской области России угрожают не только сельскому хозяйству, но и жизням людей. Огонь добрался до жилых домов. В регионе введен режим ЧС. На...
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