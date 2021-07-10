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В Челябинской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров

10.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Челябинской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Лесные пожары в Челябинской области России угрожают не только сельскому хозяйству, но и жизням людей. Огонь добрался до жилых домов. В регионе введен режим ЧС.

На юге области пламя вплотную подошло к пяти населенным пунктам, на один из них перекинулось. Людей эвакуируют. Огонь из-за ураганного ветра быстро распространяется по верхушкам деревьев.

На помощь традиционной технике спасателей пришла авиация и специальные пожарные поезда.

По всей округе яркое зарево и почти нулевая видимость. Жители говорят, что очень тяжело дышать – дым от пожаров разлетается на десятки километров.

Горит и Сибирь. В Якутии сохраняется угроза для сразу нескольких сел. Причина таких сильных пожаров – сухие грозы.

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Лесные пожары в Челябинской области России угрожают не только сельскому хозяйству, но и жизням людей. Огонь добрался до жилых домов. В регионе введен режим ЧС. На...
 
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