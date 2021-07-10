Миссия МАГАТЭ вынесла свой вердикт: Беларусь привержена укреплению ядерной безопасности

Источник материала: ОНТ

Беларусь привержена укреплению ядерной безопасности. Такой вердикт вынесла миссия МАГАТЭ по итогам работы на атомной электростанции в Островце.

Эксперты были в нашей стране две недели. Они оценили безопасность ядерного материала и установок. «Выявлен передовой опыт, который может быть примером для других государств-членов МАГАТЭ», – говорится в итоговом документе.

Руководил экспертной группой Джозеф Сандовал из США. Также в ней – специалисты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии и США, Украины и Болгарии.

Эта миссия, как и все предыдущие, проводилась на добровольной основе и по приглашению Беларуси.

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