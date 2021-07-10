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Соцопрос в Украине: уровень жизни при президенте Зеленском ухудшился
Источник материала: ОНТ
Практически 60% считают, что уровень жизни при президенте Владимире Зеленском ухудшился. Это результаты социологического исследования.
Только 7 % опрошенных нашли положительные изменения. На вопрос «В правильном или неправильном ключе развиваются события в Украине?», большинство респондентов ответили, что в неправильном.
А если бы выборы президента состоялись уже на следующей неделе, за Зеленского проголосовало бы только менее четверти.
Предложили украинцам и оценить эмоции по отношению к действующей власти. Практически у 90 % они негативные – разочарование, тревога, равнодушие, отчаяние, страх, ненависть.
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Практически 60% считают, что уровень жизни при президенте Владимире Зеленском ухудшился. Это результаты социологического исследования. Только 7 % опрошенных нашли...
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