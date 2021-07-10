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В латвийской армии принимают радикальные меры по борьбе с COVID-19

10.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В латвийской армии принимают радикальные меры по борьбе с COVID-19

На крайне радикальные антиковидные меры идет Латвия. Или прививка – или увольнение. Причем касается это не только гражданских, но и военных.

Официальная Рига обязала служащих Национальных вооруженных сил до 1 августа принять решение – сделать прививку от COVID-19, если они еще не сделали ее, либо уйти из армии.

Такая реакция на людей, которые не хотят прививаться. Также кабмин этой страны разрешил работодателям с середины сентября увольнять непривитых.

При этом в прибалтийской республике высокий уровень безработицы и острая нехватка рабочей силы даже на предприятиях по производству продуктов питания.

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На крайне радикальные антиковидные меры идет Латвия. Или прививка – или увольнение. Причем касается это не только гражданских, но и военных. Официальная Рига...
 
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