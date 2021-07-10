Кандагар перешел под управление талибов

Источник материала: ОНТ

Тревожные новости приходят из Афганистана. Все больше территории переходит под влияние талибов.

Они захватили погранпункт на границе с Ираном. Пограничники вынужденно перешли на территорию этого государства.

Также боевики вошли в Кандагар – второй крупнейший город Афганистана. Бои вооруженных сил страны с талибами идут в одном из районов города. В результате столкновений погибли несколько мирных жителей. Власти Афганистана заявили, что в стране началась критическая фаза военного конфликта.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram