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Кандагар перешел под управление талибов
Источник материала: ОНТ
Тревожные новости приходят из Афганистана. Все больше территории переходит под влияние талибов.
Они захватили погранпункт на границе с Ираном. Пограничники вынужденно перешли на территорию этого государства.
Также боевики вошли в Кандагар – второй крупнейший город Афганистана. Бои вооруженных сил страны с талибами идут в одном из районов города. В результате столкновений погибли несколько мирных жителей. Власти Афганистана заявили, что в стране началась критическая фаза военного конфликта.
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Тревожные новости приходят из Афганистана. Все больше территории переходит под влияние талибов. Они захватили погранпункт на границе с Ираном. Пограничники...
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