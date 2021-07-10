Оберег успеха: какие украшения помогают от сглаза и какие притягивают деньги?

Источник материала: ОНТ

Наши предки верили в силу камней и различных металлов, которые использовали для изготовления талисманов и амулетов. Вера в то, что определенное украшение может защитить человека от негативной энергии, актуальна по сей день. В этой статье мы поговорим о тех украшениях, которые вы сможете использовать в качестве своих энергетических «защитников».

Серебро



Фото: sokolov.ru

Еще со времен средневековья принято считать, что этот благородный металл помогает победить всяких упырей – вампиров и оборотней. Наши предки верили, что с помощью серебра можно снять порчу или любовный приворот. Серебро также использовалось в целебной практике. До сих пор многие очищают воду при помощи серебряных столовых приборов. Считается, что если вы носите серебряное украшение и оно вдруг почернело, значит, вас кто-то сглазил.

Золото



Фото: golden-inform.ru

У многих народов этот металл считался проводником солнечной энергии, а так как солярные божества занимали ключевые позиции в языческих пантеонах, то и золото высоко ценилось. Сегодня золотые украшения принято надевать ради привлечения материального богатства. Знатоки советуют носить чистый металл без всяких сплавов. Если золотое украшение дополнено камнями белого, синего или черного цвета, то это дает его владельцу больше преимуществ для привлечения богатства.

Украшения с монетами



Фото: jewel-classic.ru

Вы когда-нибудь слышали фразу «подобное притягивает подобное»? Если нет, то вот наш совет: если хотите разбогатеть, то носите украшения с монетами. Да, это может показаться банальностью, но это однозначно работает. Считайте, что вам крупно повезет, если вам удастся найти золотое украшение с монетами. В этом случае ваш кошелек ждет внушительное пополнение.

Бирюза



Фото: jewellerymag.ru

Во многих культурах этот камень принято считать священным. Пусть ученые и доказали, что бирюза меняет свой цвет в зависимости от уровня влажности и воздействия света, однако до сих пор многие верят, что камень меняет свой цвет, когда на человека оказывается негативное воздействие. Хотите сделать красивый подарок для своих близких? Выберите украшения с бирюзой – даже если камень и не обладает никакими магическими свойствами, он однозначно прекрасен, а еще очень доступен по цене.

Малахит



Фото: jewellerymag.ru

Представьте, что вы хотите открыть собственное дело или расширить уже имеющийся бизнес. Вам однозначно потребуется помощь влиятельного партнера. Что делать, если у вас его нет? Правильно, вам нужно носить украшение с малахитом, ведь этот камень отлично притягивает к себе надежных, опытных и самое главное – влиятельных людей. Если вы хотите преподнести подарок мужчине, то лучше выбрать кольцо с малахитом, а для женщин – серьги либо изящное колье.

Агат



Фото: 2cad.ru

Этот драгоценный камень благодаря универсальности собственных расцветок и форм почитался во многих культурах. Ему приписывали целебные свойства, а многие и вовсе считали, что агат способен снять порчу и сглаз. Во многих кавказских регионах до сих пор сохранились верования о чудодейственной силе камня. Существует даже традиция при крещении ребенка использовать агатовый крест.

По материалам сайта wday.ru

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