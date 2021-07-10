Эксперты и депутаты открыто говорят о западной оккупации Украины

Источник материала: ОНТ

Участвует в различных натовских учениях и Украина. Сейчас на юге, в том числе в курортных зонах, проходит операция «Си бриз».

И это только одно из доказательств, как Украина плавно переходит под внешнее управление Западом. Это бьет и по экономике. Пополнение в шеренге банкротов. Ликвидирован Черноморский судостроительный завод.

Эксперты и украинские депутаты открыто говорят о западной оккупации и неспособности отстаивать интересы граждан.

Максим Невенчанный, депутат Николаевского горсовета (Украина): «Военные иностранного государства на нашей территории присутствуют сполна. Люди возмущены, но ничего не могут сделать. И правительство наше не может ничего сделать. Потому что они окончательно вошли в такие условия «сотрудничества», где от их решения абсолютно ничего не зависит. Сегодня у нас МВФ – субъект законодательной инициативы, вместо народных депутатов и президента. Они вносят законопроекты. Они ставят условия. Посол США определяет, кто будет в службе безопасности Украины. И как ее необходимо реформировать. Вы можете представить, чтобы в России или Америке приезжал посол и рассказывал, кто должен в ФСБ или ЦРУ находиться на той или иной должности?».

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