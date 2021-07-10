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Эксперты и депутаты открыто говорят о западной оккупации Украины
Источник материала: ОНТ
Участвует в различных натовских учениях и Украина. Сейчас на юге, в том числе в курортных зонах, проходит операция «Си бриз».
И это только одно из доказательств, как Украина плавно переходит под внешнее управление Западом. Это бьет и по экономике. Пополнение в шеренге банкротов. Ликвидирован Черноморский судостроительный завод.
Эксперты и украинские депутаты открыто говорят о западной оккупации и неспособности отстаивать интересы граждан.
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Участвует в различных натовских учениях и Украина. Сейчас на юге, в том числе в курортных зонах, проходит операция «Си бриз». И это только одно из доказательств, как...
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