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НАТО продолжает наращивать военный контингент у границ Беларуси
Источник материала: ОНТ
Продолжается наращивание военного контингента НАТО у государственных границ Республики Беларусь.
В польский порт Гданьск прибыла первая партия техники бронетанковой бригады пехотной дивизии из США. В ближайшее время остальная техника подразделения приедет в польский порт Гдыня, литовскую Клайпеду и греческий Александруполис.
Бригада идет на смену коллегам из бронетанковой дивизии, которые находятся в Восточной Европе с ноября прошлого года – по плану операции «Атлантическая решимость».
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Продолжается наращивание военного контингента НАТО у государственных границ Республики Беларусь. В польский порт Гданьск прибыла первая партия техники...
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