НАТО продолжает наращивать военный контингент у границ Беларуси

Источник материала: ОНТ

Продолжается наращивание военного контингента НАТО у государственных границ Республики Беларусь.

В польский порт Гданьск прибыла первая партия техники бронетанковой бригады пехотной дивизии из США. В ближайшее время остальная техника подразделения приедет в польский порт Гдыня, литовскую Клайпеду и греческий Александруполис.

Бригада идет на смену коллегам из бронетанковой дивизии, которые находятся в Восточной Европе с ноября прошлого года – по плану операции «Атлантическая решимость».

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