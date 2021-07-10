«Силовикам будет сложно поймать нас». Журналисты TUT.BY – о запуске нового медиа

Источник материала: Салiдарнасць

Журналисты TUT.BY запустили новое СМИ — хотя часть команды издания сидит в СИЗО (в том числе главный редактор). Meduza поговорила с ними.





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В середине мая крупнейший в Беларуси новостной сайт TUT.BY прекратил полноценную работу из-за давления властей и был заблокирован. Счета компании заморозили, многих сотрудников задержали, а против руководителей издания возбудили уголовное дело о неуплате налогов.

Несмотря на преследование со стороны властей, часть журналистов и менеджеров TUT.BY смогли покинуть Беларусь — сейчас они находятся в разных странах мира, от Украины до США. 8 июля команда TUT.BY запустила новое медиа — Zerkalo.io . Оно должно заменить TUT.BY до тех пор, пока сайт не сможет вернуться к нормальной работе в Беларуси.

О том, как будет работать новое СМИ, «Медуза» поговорила с двумя представителями издания. Остальные сотрудники из соображений безопасности предпочитают не раскрывать свои личности.

Анна Калтыгина

исполняющий обязанности главного редактора zerkalo.io, бывший редактор TUT.BY

У меня большая радость! Мы планировали запуститься еще вечером 7 июля, но на тестовом прогоне обнаружились мелкие ошибки. Решили их устранить и запуститься утром [8-го]. Я близка к эйфории, но ее все-таки, наверное, нет, потому что новости с родины приходят очень печальные. Ко многим коллегам из других изданий пришли. Это омрачает радость от запуска.

Работа над созданием zerkalo.io плотно велась последние две недели. Но разные варианты мы с моим главным редактором Мариной Золотовой рассматривали с августа прошлого года. Мы ожидали, что с нами может случиться что-то плохое. Хотя не думали, что настолько плохое, как произошло сейчас.

Обсуждали и создание нового медиа. Мы были к этому готовы. Хотя, честно говоря, в начале еще были надежды, что все-таки TUT.BY разблокируют и вернут серверы. Но время идет: ничего не меняется, все ухудшается.

Работать только в соцсетях, как мы делали после блокировки — это, конечно, хорошо, но это не наш формат. И мне лично, и нашим читателям не хватает аналитики и лонгридов. Две недели назад путем демократического голосования [среди сотрудников] мы решили, что будем делать новое медиа. Когда независимых медиа в Беларуси становится все меньше, нужно запускать новое. Особо некогда откладывать.

Больше всего споров было из-за названия. Выбрали вариант «Зеркало», а я топила за Мару. Мара — это и богиня [смерти], и символ увядания природы, и ее расцвет в восточнославянской мифологии. А еще это злобное существо, которое приходит к злым людям по ночам. Эти три смысла — это так здорово. Еще думали про вариант osa.news, но оно немного агрессивное и злобное — «оса» все-таки.

Сейчас мы все за границей. Я уехала из Беларуси одной из первых [среди сотрудников]. 18 мая ко многим из нас пришли, а на следующий день я сдала ПЦР-тест и сразу уехала. Это был вопрос времени, когда придут к остальным редакторам. Кто-то уезжал позже, кто-то уехал совсем недавно. Нас раскидало по разным странам. Но за полтора года мы научились работать удаленно. Сейчас работаем примерно так же, как работали во время пандемии.

Если в редакции TUT.BY было около 60 человек в штате, то сейчас нас около 20. Мы стали универсалами. Например, раньше человек занимался только политикой, а теперь он занимается политикой и экономикой, может взять интервью и написать заметку. К узким специализациям будем возвращаться позже.

Сейчас формально я — исполняющий обязанности главного редактора. Мы решили, что главный редактор может быть только один — это Марина Золотова. Но на самом деле у нас трехглавый змей в zerkalo.io.

Среди редакторов у нас три главных человека: тот, кто занимается большими материалами, тот, кто занимается новостной повесткой, и человек, который взял на себя все организационные моменты. Когда все устаканится и заработает, возможно, эти функции перейдут одному человеку. Но пока это трехглавая редакторская гидра.

Не успело zerkalo.io запуститься, а его уже заблокировали в Беларуси. Было срочно принято какое-то решение Мининформа [Министерства информации]. Непонятно, на каком основании — издание новенькое, свежее, нет новостей, которые можно отнести к экстремистским.

Но с zerkalo.io не получится сделать, как с TUT.BY. TUT.BY заблокировали в Беларуси и физически забрали серверы — взяли и все вынесли. Кроме того, TUT.BY располагался в доменной зоне by. Zerkalo.io же не получится полностью заблокировать для Беларуси. Плюс всякий белорус старше 10 лет знает, что такое VPN, — у нас без него мало что можно читать и смотреть.

Как бы наши силовики не кичились, но им, наверно, будет сложно проехаться по всем странам и поймать нас. Но мы готовы, что нас будут блокировать. Что скоро нас внесут в какой-нибудь список [экстремистов], начнут полоскать в государственных изданиях. Это обычный риск. Мы знаем, что так будет, и спокойно относимся к этому. Собака лает, караван идет.

Саша Пушкина

менеджер zerkalo.io, бывший пиар-менеджер TUT.BY

Самое логичное, что можно сделать в ситуации, когда заблокировали TUT.BY, это запускаться на «зеркале» сайта. Но, к сожалению, нам пришло письмо от МВД по поводу признания материалов TUT.BY экстремистскими.

Там не было написано, что и как будет признано экстремистским. Мы не понимали, экстремистской будет признана какая-то конкретная статья и это угрожает ее авторам — или запрещена будет вся продукция TUT.BY и тогда в опасности еще больше людей.

Раньше TUT.BY состоял из трех кусков. Редакция, коммерческая служба, которая занималась размещением рекламы, и бэк-офис, который поддерживал работу издания. После обысков было принято решение, что большинство людей будет увольняться из TUT.BY и искать новую работу.

Сейчас компания помогает людям с рекомендациями, поиском, советами. Помимо этого, собственники портала и акционеры сосредоточены на разрешении дела TUT.BY в судах, ликвидации компании и помощи сотрудникам, которые остались в Беларуси.

Те сотрудники, на кого заведены уголовные дела, сидят в СИЗО. Из последних писем мы видим, что они в добром духе, много читают. Но что по ним будет дальше — непонятно. Их могут выпустить, но мы, скорее, не надеемся на это.

Активная часть редакции, которая продолжала работать после 18 мая, дальше занимается контентом. Сейчас мы все решения принимаем вместе. У нас приветствуется принцип голосования — то, чего мы лишены в Беларуси, мы даже слишком активно юзаем в нашем чате.

Пока что мы вместе учимся вести новое медиа. Хотим дать людям возможность читать новости на уровне TUT.BY — ведь их делает та же команда по тем же принципам. Но пока у нас только два человека готовы в открытую говорить, что работают в zerkalo.io. Не скажу, что это именно мы такие смелые, просто совсем обезличенное медиа — это не такой уровень доверия.

Сейчас мы все живем на то, что раньше отложили. Кому-то помогают родственники, друзья. Но мы разрабатываем систему монетизации. Раньше TUT.BY полностью существовал на деньги от рекламы — издание покрывало 43% белорусского рекламного рынка в диджитале.

Поэтому сейчас нам немного непривычно подходить к этому вопросу с других сторон. Постараемся что-то придумать.

Наверное, для рекламодателей из Беларуси довольно опасно идти к нам. Но есть [иностранные компании], которым интересно быть заметными на белорусском рынке и они хотят поддержать TUT.BY. К нам уже постучались с запросами о рекламе. Поэтому, может быть, у нас есть шанс оседлать ту же рекламную лошадь, которую мы оседлали в Беларуси. Посмотрим, как получится.

Также рассматриваем другие варианты, которые используют медиа, оказавшиеся в похожих ситуациях. С донатами все пока не налажено, но есть специалист, который этим занимается. Мы скоро обозначим, как можно нас поддержать.

Силы работать нам дают наши люди, которые находятся за решеткой. И в целом белорусы, которые фактически находятся там же — хотя просто живут в нашей стране. А также более 500 политических заключенных в Беларуси.

То есть когда ты остаешься наедине с собой и тем, что происходит, начинается депрессия. Но пока есть такая работа, ты веришь, что все может быть хорошо.

Когда не можешь помочь достать людей из тюрьмы, хочется делать свою работу максимально хорошо. С учетом прессинга на независимую журналистику мы понимаем, что нужно продолжать писать для Беларуси — иначе нас бы так не давили. Чем больше давления, тем больше сопротивления. И мы будем продолжать.

После блокировки в народе все говорили «Когда TUT.BY поднимет зеркало?» Ну, собственно, давайте поднимать его. И, конечно, оно будет отражением того, что сейчас происходит в Беларуси.

Соучредитель TUT.BY: «Независимым журналистам остается либо работать из-за рубежа, либо, сжав зубы, делать свою работу, вне зависимости от того, что тебя ждет»