В Ивацевичском районе при пожаре на МТФ погибли 18 телят, около ста эвакуированы

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Доманово Ивацевичского района горел телятник на территории молочно-товарной фермы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в железобетонном здании телятника на территории молочно-товарной фермы поступило в 12.11. До прибытия подразделений МЧС работниками хозяйства из объекта эвакуированы 97 телят.

При пожаре погибли 18 телят в возрасте до 3 месяцев, уничтожен тюк соломы (300 кг), повреждена шиферная кровля пристроенного к зданию деревянного навеса, а также кровля телятника.

Причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.-0-