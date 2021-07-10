ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ивацевичском районе при пожаре на МТФ погибли 18 телят, около ста эвакуированы

10.07.2021 10:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Доманово Ивацевичского района горел телятник на территории молочно-товарной фермы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в железобетонном здании телятника на территории молочно-товарной фермы поступило в 12.11. До прибытия подразделений МЧС работниками хозяйства из объекта эвакуированы 97 телят.

При пожаре погибли 18 телят в возрасте до 3 месяцев, уничтожен тюк соломы (300 кг), повреждена шиферная кровля пристроенного к зданию деревянного навеса, а также кровля телятника.

Причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Слонима говорил с гродненской милицией, когда ворвались местные силовики. Заставили прервать разговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by