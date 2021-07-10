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В Барановичах при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

10.07.2021 10:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Информация о пожаре по ул. Брестской поступила в 04.28. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Работниками МЧС спасена хозяйка 1958 года рождения. Пенсионерка с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализирована. Ее брат 1964 года рождения обнаружен погибшим.

Из соседних и вышерасположенных квартир в ходе ликвидации пожара были эвакуированы 17 человек.

Причины возгорания и гибели мужчины устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Из соседних и вышерасположенных квартир в ходе ликвидации пожара были эвакуированы 17 человек.
 
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