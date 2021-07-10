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Цены на акции Apple побили исторический рекорд

10.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предыдущий ценовой рекорд в 145,09 доллара был зафиксирован 25 января текущего года.

 Цена акций американской компании Apple побила исторический рекорд на фоне коррекционного роста фондовых рынков в Соединенных Штатах, свидетельствуют данные торгов, пишет sputnik.by
По состоянию на вечер пятницы ценные бумаги Apple подорожали на 1,45% – до 145,3 доллара. При этом максимальная стоимость за сессию достигала 145,6 доллара.
Предыдущий ценовой рекорд в 145,09 доллара был зафиксирован 25 января текущего года.
С учетом обновленного рекорда капитализация американской компании достигла отметки в 2,4 триллиона долларов.
Компания Apple была основана в 1976 году, она занимается выпуском персональных и планшетных компьютеров, плееров, смартфонов, умных часов и ПО.
 
 
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Предыдущий ценовой рекорд в 145,09 доллара был зафиксирован 25 января текущего года.
 
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