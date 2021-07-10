|
Мор рыбы обнаружен в Жлобинском районе
Источник материала: Партизан
Мор рыбы обнаружен 9 июля в реке Ола возле деревне Салотин Жлобинского района Гомельской области, сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям в субботу.
Работники Жлобинской межрайонной лаборатории аналитического контроля обследовали акваторию,
"Видимые загрязнения поверхности воды не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов", - говорится в сообщении МЧС.
Результаты анализов воды будут готовы 16 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мор рыбы обнаружен 9 июля в реке Ола возле деревне Салотин Жлобинского района Гомельской области, сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям в субботу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)