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Мор рыбы обнаружен в Жлобинском районе

10.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мор рыбы обнаружен 9 июля в реке Ола возле деревне Салотин Жлобинского района Гомельской области, сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям в субботу.

Работники Жлобинской межрайонной лаборатории аналитического контроля обследовали акваторию, пишет Интерфакс.

"Видимые загрязнения поверхности воды не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов", - говорится в сообщении МЧС. 

Результаты анализов воды будут готовы 16 июля. 
 
 
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Мор рыбы обнаружен 9 июля в реке Ола возле деревне Салотин Жлобинского района Гомельской области, сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям в субботу.
 
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