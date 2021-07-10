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Илья Шкурин: если забью десять голов за сезон, привезу ребятам картошку, но жарить не буду
Источник материала: Партизан
Белорусский форвард московского ЦСКА Илья Шкурин, перешедший на правах аренды в киевское "Динамо", отказался жарить картошку для своих новых одноклубников в случае достижения отметки в десять забитых мячей.
"Если забью десять голов, то жарю на всю команду картошку? Я не умею жарить картошку, правда. Если я ее пожарю, то все останутся голодными. Я могу ее просто привезти, жарить не буду!" — как передает "Чемпионат", сказал Шкурин в интервью клубному каналу киевского "Динамо".
Стороны подписали арендное соглашение до конца сезона-2021/22 с последующим правом выкупа.
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Белорусский форвард московского ЦСКА Илья Шкурин, перешедший на правах аренды в киевское "Динамо", отказался жарить картошку для своих новых одноклубников в...
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