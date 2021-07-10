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Житель Слонима говорил с гродненской милицией, когда ворвались местные силовики. Заставили прервать разговор

10.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как минимум один обыск по уголовному делу по статье "Терроризм" прошёл и в Слониме (Гродненская область).

Житель Слонима говорил с гродненской милицией, когда ворвались местные силовики. Заставили прервать разговор
Как пишет gs.by, 8 июля на работе был задержан слонимчанин Александр Солейко. Когда в помещение ворвались трое силовиков (сотрудников КГБ, один из которых был в балаклаве), он как раз разговаривал по телефону с представителем Управления внутренних дел Гродненского облисполкома — обсуждались прежние действия слонимских милиционеров. "Гости" приказали разговор прекратить и увезли Солейко на автомобиле ГАИ в родительский дом, где провели обыск, забрали его телефон и ноутбук отца.

Дальнейший допрос в милиции Александр Салейко посчитал формальностью, так как ничего не фиксировалось. Его адвоката не допустили. "Как я понял, суть всех их действий — это поиск участников и администраторов нежелательных им телеграм-каналов, — говорит Салейко. — Меня попросили не покидать город, поскольку дальнейшие действия со мной будет проводить следователь из Минска".

В прошлом году Солейко пострадал за свою гражданскую позицию: его оштрафовали, осудили на трое суток ареста, лишили права на управление автомобилем. Он пытается обжаловать эти действия местной милиции и властей.


После обыска / gs.by
 
Теги: Минск
 
 
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Как минимум один обыск по уголовному делу по статье "Терроризм" прошёл и в Слониме (Гродненская область).
 
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