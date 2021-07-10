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Житель Слонима говорил с гродненской милицией, когда ворвались местные силовики. Заставили прервать разговор
Источник материала: Партизан
Как минимум один обыск по уголовному делу по статье "Терроризм" прошёл и в Слониме (Гродненская область).
Как
Дальнейший допрос в милиции Александр Салейко посчитал формальностью, так как ничего не фиксировалось. Его адвоката не допустили. "Как я понял, суть всех их действий — это поиск участников и администраторов нежелательных им телеграм-каналов, — говорит Салейко. — Меня попросили не покидать город, поскольку дальнейшие действия со мной будет проводить следователь из Минска".
В прошлом году Солейко пострадал за свою гражданскую позицию: его оштрафовали, осудили на трое суток ареста, лишили права на управление автомобилем. Он пытается обжаловать эти действия местной милиции и властей.
После обыска / gs.by
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Житель Слонима говорил с гродненской милицией, когда ворвались местные силовики. Заставили прервать разговор
Как минимум один обыск по уголовному делу по статье "Терроризм" прошёл и в Слониме (Гродненская область).
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