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«Яндекс» передумал покупать магазин одежды KupiVip
Источник материала: Партизан
В конце мая «Яндекс» заявил, что оформляет сделку покупки интернет-магазина одежды KupiVIP, который работает в том числе и в Беларуси. Сейчас же стало известно, что компания рассматривает другие варианты выхода в fashion-сегмент.
Сделку планировали закрыть во II квартале после одобрения антимонопольного органа.
"Яндекс.Маркет" не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP», — цитирует представителей компании
Также стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России не получала ходатайство о сделке между компаниями «Яндекс.Маркет» и Private Trade по приобретению маркетплейсом магазина KupiVIP.
Ранее в компании анонсировали, что площадки «Маркет» и KupiVIP будут развиваться параллельно, но со временем запустят процесс их интеграции. Якобы уже было решено, что ассортимент KupiVIP появится на маркетплейсе «Яндекса».
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В конце мая «Яндекс» заявил, что оформляет сделку покупки интернет-магазина одежды KupiVIP, который работает в том числе и в Беларуси. Сейчас же стало известно, что...
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