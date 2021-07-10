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Белоруска, которая проживает в стране Ближнего Востока, в соцсети оскорбила 13 должностных лиц Могилевщины. Ее объявили в розыск

10.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За публичное оскорбление в Интернете представителей власти возбуждаются уголовные дела, по которым в настоящее время предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы. Безнаказанными не останутся и те белорусы, кто проживают за пределами нашей страны, сообщает УВД Могилевского облисполкома.



Оперативники управления по Могилевской области ГУСБ МВД установили несколько человек, которые из-за рубежа оскорбили представителей власти.

«Так, по результатам комплекса проведенных оперативно-розыскных и иных мероприятий, подозреваемой по 8-ми уголовным делам, возбужденным на территории Могилевской области, признана 67-летняя гражданка Беларуси, проживающая в одной из стран Ближнего Востока», — сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Как установлено, с октября 2020 года по май 2021 в публичной группе телеграм-канала женщина публично оскорбила 13 должностных лиц Могилевщины. Сообщается, что всего она оскорбила более 40 представителей власти по всей Беларуси, с которыми не знакома. Женщину объявили в розыск, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
 
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За публичное оскорбление в Интернете представителей власти возбуждаются уголовные дела, по которым в настоящее время предусмотрено максимальное наказание до...
 
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