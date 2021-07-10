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Задержанные убийцы президента Гаити назвали имя организатора покушения

10.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двое граждан США, которые причастны к убийству президента Гаити Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что звали организатора покушения "Майком". Операция по ликвидации главы страны готовилась в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

В результате допроса двух американцев гаитянского происхождения, выяснилось, что оба подозреваемых играли роль "переводчиков" в группе колумбийцев и не находились в комнате президента во время его убийства. Оказалось, что Джейс Солаж ранее работал в охране посольства Канады на территории Гаити. О другом "переводчике" пока ничего не известно.

Венсан признался, что организатором покушения был иностранец "Майк", который общался с ними на английском и испанском языках. Мужчина добавил, что нашел работу переводчика для группы убийц через объявления в интернете.
 
 
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Двое граждан США, которые причастны к убийству президента Гаити Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что звали организатора покушения "Майком". Операция по...
 
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