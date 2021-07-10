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Задержанные убийцы президента Гаити назвали имя организатора покушения
Источник материала: Партизан
Двое граждан США, которые причастны к убийству президента Гаити Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что звали организатора покушения "Майком". Операция по ликвидации главы страны готовилась в течение месяца.
Об этом
В результате допроса двух американцев гаитянского происхождения, выяснилось, что оба подозреваемых играли роль "переводчиков" в группе колумбийцев и не находились в комнате президента во время его убийства. Оказалось, что Джейс Солаж ранее работал в охране посольства Канады на территории Гаити. О другом "переводчике" пока ничего не известно.
Венсан признался, что организатором покушения был иностранец "Майк", который общался с ними на английском и испанском языках. Мужчина добавил, что нашел работу переводчика для группы убийц через объявления в интернете.
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Двое граждан США, которые причастны к убийству президента Гаити Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что звали организатора покушения "Майком". Операция по...
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