"Сахарное дело" уже в суде, но дата разбирательства еще не назначена

















В конце января 2020 года сотрудниками КГБ были задержаны директора всех четырех белорусских сахарных комбинатов, глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Было возбуждено дело по фактам получения и дачи взяток. Расследование длилось более года.





сообщил Sputnik информированный источник. "Данное уголовное дело уже поступило в суд. По первой инстанции его будет рассматривать суд Заводского района Минска", –Sputnik информированный источник.





По его словам, дата начала рассмотрения дела еще не назначена. "Надо полагать, что это будет ближе к концу июля", – сказал собеседник агентства.





Он также уточнил, что в качестве обвиняемых проходят 10 человек, среди которых экс-директора четырех сахарных комбинатов, экс-глава Белорусской сахарной компании.





При этом собеседник агентства сообщил, что "может так случиться, что среди обвиняемых не будет одной фамилии, которая называлась в начале следствия".

"Люди, которые знакомы с ходом расследования дела, понимают о ком идет речь, но пока не стоит озвучивать эту фамилию, раз этого не сделало следствие КГБ. Начнется суд, и все узнают, кто проходит по делу и в качестве обвиняемых, и в качестве свидетелей", – сказал информированный источник.





Материалы "сахарного" уголовного дела составляют около 60 томов, пока шло следствие в Москве в белорусской сахарной компании сменился директор. Кроме этого, на стадии предваритель6ного расследования изменили меру пресечения как минимум одному из обвиняемых - бывшему сотруднику ГУБОПиК МВД полковнику Владимиру Тихине.