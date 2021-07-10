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"Сахарное дело" уже в суде, но дата разбирательства еще не назначена

10.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дела о взятках в сахарной отрасли будет рассматривать суд Заводского района Минска, в ближайшее время станет известна дата начала судебного разбирательства, сообщили информированные источники.





В конце января 2020 года сотрудниками КГБ были задержаны директора всех четырех белорусских сахарных комбинатов, глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Было возбуждено дело по фактам получения и дачи взяток. Расследование длилось более года.

"Данное уголовное дело уже поступило в суд. По первой инстанции его будет рассматривать суд Заводского района Минска", – сообщил Sputnik информированный источник.

По его словам, дата начала рассмотрения дела еще не назначена. "Надо полагать, что это будет ближе к концу июля", – сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что в качестве обвиняемых проходят 10 человек, среди которых экс-директора четырех сахарных комбинатов, экс-глава Белорусской сахарной компании.

При этом собеседник агентства сообщил, что "может так случиться, что среди обвиняемых не будет одной фамилии, которая называлась в начале следствия".
"Люди, которые знакомы с ходом расследования дела, понимают о ком идет речь, но пока не стоит озвучивать эту фамилию, раз этого не сделало следствие КГБ. Начнется суд, и все узнают, кто проходит по делу и в качестве обвиняемых, и в качестве свидетелей", – сказал информированный источник.

Материалы "сахарного" уголовного дела составляют около 60 томов, пока шло следствие в Москве в белорусской сахарной компании сменился директор. Кроме этого, на стадии предваритель6ного расследования изменили меру пресечения как минимум одному из обвиняемых - бывшему сотруднику ГУБОПиК МВД полковнику Владимиру Тихине.
 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дела о взятках в сахарной отрасли будет рассматривать суд Заводского района Минска, в ближайшее время станет известна дата начала судебного...
 
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