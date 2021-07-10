Чем вызван новый накат на гражданское общество? Версии экспертов

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«Возможно, новые репрессии – подготовительный этап к избирательной кампании»





Фото: dw.com

«Исторические примеры показывают, что внешнее давление (в том числе в виде санкций и ограничений), оказываемое на диктатуру, выливается в ассиметричный ответ – в усиление репрессий внутри страны. Это закономерность. Всё происходящее сейчас очень печально и страшно, но это естественная реакция режима, когда он чувствует внешнюю угрозу и до конца не уверен в стабильности ситуации внутри», – сказал Мацукевич.

«Возможно, новые репрессии – подготовительный этап к избирательной кампании: подразумеваю возможный референдум в начале следующего года. Хотя состоится он или нет, мы точно знать наверняка не можем».

«Даже после некоторой зачистки летом власти в августе прошлого года теряли контроль над ситуацией и даже могли его полностью потерять. Чтобы такого не повторилось, режим идет на чрезвычайные репрессивные меры, закатывая все под асфальт», – отметил Мацукевич.

«В наших условия ни в чем нельзя быть уверенным. Уже перенесли местные выборы. Власти являются хозяевами собственного положения и своего слова: слово дали – слово взяли обратно. Вероятность проведения референдума зависит от уверенности властей в том, что кампания не будет представлять угрозу, что протестов не будет. Чтобы исключить вероятность проявления любого общественного несогласия и проводятся репрессии», – считает Мацукевич.

«То есть за какой бы вариант не проголосовали люди, это устроит режим», – сказал Мацукевич.

«У властей нет поддержки, поэтому все что осталось у них в наличии – террор»





Фото: racyja.com

«У властей нет поддержки, поэтому все что осталось у них в наличии – террор. Присутствует желание окончательно запугать народ, чтобы никто не мог голову поднять. Это объясняется в том числе и психологией Лукашенко, который не принимает других методов, кроме как задавить, задушить, уничтожить», – сказал Корнеенко.

«Думаю, прямой взаимосвязи здесь нет. Это продолжение давно выбранной тактики», – считает Корнеенко.

«Думаю, ситуация может еще ухудшиться. Мы помним по рассказам бабушек и дедушек про 30-е годы, что садили даже за анекдоты. Возврат к мракобесию вполне возможен», – не исключает Корнеенко.

«Из стран Евросоюза наиболее погружены в белорусскую тему Польша и Литва. Думаю, сейчас не один политик в этих странах не сможет рассчитывать на поддержку населения, если он каким-то образом попытается заигрывать с Лукашенко. Трудно представить повторения ситуации из прошлого, когда президент Грибаускайте неплохо общалась с ним. Железный занавес продолжает опускаться», – считает Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем вызван новый накат на гражданское общество? Версии экспертов «Всё происходящее сейчас очень печально и страшно, но это естественная реакция режима...»

В большинстве случаев речь шла об обвинениях в подготовке массовых беспорядков или об «акте терроризма».Накануне КГБ сообщил о «широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц».В сюжете, показанном по БТ, прозвучали названия чатов — ОГСБ, ОГС, «Буслы летят». Утверждается, что там осуществлялся подбор и вербовка «молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма».поинтересовался у экспертов: чего добиваются власти новым этапом репрессий?Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцариив комментарииотметил, что режим ведет себя в естественной для себя манере.Кроме того, он не исключил:По мнению Мацукевича, на действия белорусских властей сильно влияет опыт 2020 года. Он напомнил, что даже когда отправили за решеткуэто не помешалособирать масштабные митинги в свою поддержку, что вылилось затем в массовые протесты.Почему он считает, что референдум может не состояться, ведь власти довольно уверенно анонсировали его проведение?Он полагает, что власти пока готовятся к «беспроигрышному варианту, когда и новая и старая Конституции будут полностью устраивать Лукашенко».Политический деятельв комментарииотметил, что новые репрессии, как это ни парадоксально, обусловлены слабостью режима.Стоит ля связывать теперешний накат на гражданское общество с санкциями или проведением референдума?Чего ожидать дальше?По его мнению, Запад не сможет с помощью санкций или их отмены смягчить ситуацию внутри нашей страны, на это способно только белорусское общество.